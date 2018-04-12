В Самаре из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение в 22 домах. Здания, оставшиеся без холодной воды, расположены на Ново-Вокзальной, Московском шоссе и улице Аминева. В аварийном режиме проводится переклада 25-метрового участка трубы диаметром 300 миллиметров. Холодная вода отключена с 9:30. Сроки окончания работ пока не называют. Воду местным жителям подвозят бойлерами к дому №6 по улице Аминева и 251-му по Ново-Вокзальной. «Самарские коммунальные системы» опубликовали список домов, попавших под отключение.
Улица Ново-Вокзальная - 247, 253, 255, 251, 251а, 257, 257а, 257б, 249,
Московское шоссе - 250, 252, 254, 252а, 252б,252в,
Улица Аминева - 4, 6, 8, 8а,8б, 10, 12.
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В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской
В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии …
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22 марта 2018, 10:32
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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре
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19 марта 2018, 11:31
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Прокуратура: в 5 домах Самары 22 часа не было воды из-за прорыва на Ново-Садовой
По факту порыва водовода, произошедшего неподалеку от пересечения ул. Ново-Садовой и ул. Советской Армии проведена проверка, сообщили в областной прокуратуре. В результате коммунальной аварии без водоснабжения остались 849 жителей Самары.
Продолжительность перерыва подачи холодной воды при подобных происшествиях не …
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19 ноября 2014, 04:27
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В Самаре полностью открыто движение по ул. Ново-Садовой
Последствия коммунальной аварии, произошедшей в Самаре на ул. Ново-Садовой вечером в четверг, 13 ноября, ликвидированы. Движение транспорта по автомагистрали полностью открыто в воскресенье, 16 ноября.
Как уже сообщала «ТЕРРА», порыв водовода из-за износа коммуникаций произошел в районе ТЦ «Апельсин». …
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17 ноября 2014, 09:33
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В Самаре из-за порыва водовода затопило пр. Кирова
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7 ноября 2014, 09:34
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В Самаре прорвало трубу на перекрестке ул. Победы и Елизарова
Сегодня, 24 октября, произошел порыв водовода диаметром 300 мм, сообщают «Самарские коммунальные системы». Авария случилась в районе пересечения ул. Победы и ул. Елизарова. В результате водой затопило внутриквартальную дорогу. Без водоснабжения остался один многоквартирный дом по адресу ул. Победы, 170. …
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24 октября 2014, 10:15