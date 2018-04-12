Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в …