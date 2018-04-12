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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии 
22 марта 2018, 10:32
В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре

В Самаре автобусы №52 «Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора» следуют по временной схеме. Она введена в связи с коммунальной аварией, которая утром 19 марта произошла на пересечении улиц Промышленности и Луганской. Как уже сообщала «ТЕРРА», выявлена утечка на водоводе диаметром 
19 марта 2018, 01:39
Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в 
19 марта 2018, 11:31
Прокуратура: в 5 домах Самары 22 часа не было воды из-за прорыва на Ново-Садовой

Прокуратура: в 5 домах Самары 22 часа не было воды из-за прорыва на Ново-Садовой

По факту порыва водовода, произошедшего неподалеку от пересечения ул. Ново-Садовой и ул. Советской Армии проведена проверка, сообщили в областной прокуратуре. В результате коммунальной аварии без водоснабжения остались 849 жителей Самары.

Продолжительность перерыва подачи холодной воды при подобных происшествиях не 
19 ноября 2014, 04:27
В Самаре полностью открыто движение по ул. Ново-Садовой

В Самаре полностью открыто движение по ул. Ново-Садовой

Последствия коммунальной аварии, произошедшей в Самаре на ул. Ново-Садовой вечером в четверг, 13 ноября, ликвидированы. Движение транспорта по автомагистрали полностью открыто в воскресенье, 16 ноября.

Как уже сообщала «ТЕРРА», порыв водовода из-за износа коммуникаций произошел в районе ТЦ «Апельсин». 
17 ноября 2014, 09:33
В Самаре из-за порыва водовода затопило пр. Кирова

В Самаре из-за порыва водовода затопило пр. Кирова

Сегодня, 7 ноября, в Самаре около кольца пр. Кирова и Московского шоссе произошел порыв водовода диаметром 900 миллиметров. В результате проспект затопило, потому что, по словам специалистов, в этом районе засорена ливневая канализация.

Потоки воды устремились в сторону ул. Стара-Загоры. На 

7 ноября 2014, 09:34
В Самаре прорвало трубу на перекрестке ул. Победы и Елизарова

В Самаре прорвало трубу на перекрестке ул. Победы и Елизарова

Сегодня, 24 октября, произошел порыв водовода диаметром 300 мм, сообщают «Самарские коммунальные системы». Авария случилась в районе пересечения ул. Победы и ул. Елизарова. В результате водой затопило внутриквартальную дорогу. Без водоснабжения остался один многоквартирный дом по адресу ул. Победы, 170. 

24 октября 2014, 10:15
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