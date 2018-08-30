В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы Гастелло в сторону улицы Потапова.
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную
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24 августа 2018, 01:41
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Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды
Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани.
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24 августа 2018, 01:16
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре
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21 августа 2018, 01:07
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью
13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге …
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14 августа 2018, 10:37
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области
Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …
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10 августа 2018, 05:09
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Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
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9 августа 2018, 11:24
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары
В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции.