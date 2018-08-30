Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются …