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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве на почве страсти. По данным полиции, около дома на улице Дзержинского  нашли тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время расследования выяснилось, что накануне погибший пригласил к себе в гости приятеля и его девушку. 
30 августа 2018, 05:22
Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, самарские  «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля. 
 
Напомним, что слухи о том, что уругвайский футболист станет  выступать в сине-бело-зеленых цветах курсировали с прошлой недели. Агустин Рохель подписал с самарским клубом 
30 августа 2018, 04:35
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани. 
 
- Водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме, - сообщили сегодня 
24 августа 2018, 01:16
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах

Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном 
9 августа 2018, 11:24
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции. 