По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.

Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится …