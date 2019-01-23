В Кировском и Промышленном районах Самары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали сразу две коммунальные аварии, которые произошли на теплосетях 22 и 23 января. Об этом сообщил первый засечтитель начальника регионального управления МЧС Алексей Аникин. По его словам, подобного в городе не было около трех лет.
Для ликвидации последствий коммунального бедствия развернут оперативный штаб. На место происшествия прибыли представители городских и областных властей. Организуется работа «горячей линии».
Напомним, жители более 400 домов в областной столице сидят без отопления уже вторые сутки. Для урегулирования ситуации губернатор Дмитрий Азаров решил прервать командировку в Москву и срочно возвращаться в Самару. Он подверг критике работу коммунальщиков.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82, 338-99-28.
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