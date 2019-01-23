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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.

Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится 

24 января 2019, 01:39
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Оборудование крещенских купелей на Волге в этом году пока находится под вопросом, рассказал заместитель руководителя управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин. По его словам, все зависит от погодных условий и окончательное решение будет принято 16 января.

«Как вы сами 
14 января 2019, 02:54
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
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