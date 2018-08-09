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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение

В Самарской области полицейские ведут проверку ДТП на трассе Москва - Челябинск. Авария произошла рано утром 7 августа. На 1030 километре трассы Москва - Челябинск 35-летний автомобилист на ВАЗ-21130 ехал в направлении Челябинска со стороны российской столицы. 

По предварительным 
9 августа 2018, 10:27
В блогах: Самарский легкоатлетический кросс

В блогах: Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи горы - 2018"

Блогер Алексей Жирухин рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре во второй раз на территории учебно-спортивного центра "Чайка" состоялся открытый легкоатлетический кросс-полумарафон «Сокольи горы».

"Уже становятся фишкой этих соревнований экстремальные погодные условия, - отмечает автор. - Зимой – 
6 августа 2018, 07:30
В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары

В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары

Возрождая спортивные традиции. В это воскресенье на Волжском проспекте прошел масштабный легкоатлетический марафон на кубок Главы Самары. В последний раз областная столица принимала столь массовый забег 25 лет назад.
На стартовую прямую накануне вышли больше полутора тысяч любителей бега из 

21 августа 2017, 06:52
В блогах: движение - жизнь

В блогах: движение - жизнь

Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, 
20 июля 2016, 10:29
В США участница марафона стала жертвой нападения медведя

В США участница марафона стала жертвой нападения медведя

ЧП произошло в минувшую субботу на территории заповедника Valles Caldera (США, штат Нью-Мексико). Во время марафонского забега, который проходил через национальный парк, на одну из спортсменок напала самка черного медведя (барибала). Женщина получила множество легких ранений и  царапин, однако повреждения 

20 июня 2016, 04:29
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