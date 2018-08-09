|
Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
|
9 августа 2018, 11:40
|
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
|
9 августа 2018, 11:21
|
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
|
9 августа 2018, 11:12
|
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
|
9 августа 2018, 10:55
|
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
|
9 августа 2018, 10:27
|
В блогах: Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи горы - 2018"
Блогер Алексей Жирухин рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре во второй раз на территории учебно-спортивного центра "Чайка" состоялся открытый легкоатлетический кросс-полумарафон «Сокольи горы».
"Уже становятся фишкой этих соревнований экстремальные погодные условия, - отмечает автор. - Зимой – …
|
6 августа 2018, 07:30
|
В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары
|
21 августа 2017, 06:52
|
В блогах: движение - жизнь
Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, …
|
20 июля 2016, 10:29
|
В США участница марафона стала жертвой нападения медведя
ЧП произошло в минувшую субботу на территории заповедника Valles Caldera (США, штат Нью-Мексико). Во время марафонского забега, который проходил через национальный парк, на одну из спортсменок напала самка черного медведя (барибала). Женщина получила множество легких ранений и царапин, однако повреждения …
|
20 июня 2016, 04:29