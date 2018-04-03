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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
28 марта 2018, 09:01
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает 

22 ноября 2017, 01:56
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