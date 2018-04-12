В Самаре в ТРК «Московский» из-за нарушения пожарной безопасности закрыли фитнес-клуб «Территория фитнеса». Сообщение о приостановке работы клуба по техническим причинам появилось еще в прошлую пятницу, 6 апреля. Планировалось, что он снова откроется 9 апреля, но этого не произошло. Позже в официальном паблике «ТФ» в соцсети появилось объяснение.
«Территория Фитнеса» приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Но на данный момент мы не можем продолжить работу, так как, прежде всего, для нас важны безопасность и комфорт наших клиентов. Клуб возобновит работу только после полного устранения всех нарушений собственником здания» - сообщил представитель клуба.
Клуб открылся в здании торгового комплекса «Московский» летом 2013 года. Площадь в 3 тысячи 500 квадратных метров, указано в паблике сети.
Напомним, массовые проверки в самарских торговых центрах начались по следам трагедии в Кемерове – в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Во время заседания комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции в Самарской губернской думе начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил запретить эксплуатацию 20 торговых центров в регионе, четыре из них находятся в Самаре. Названия объектов публично пока не озвучены.
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