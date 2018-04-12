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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.

«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. 
5 апреля 2018, 08:01
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Министерство строительства России намеренно усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах. Об этом сообщил сам глава ведомства Михаил Мень. По его словам, комплексные обследования необходимо проводить не реже, чем раз в пять лет. Для этого министерство уже подготовило ряд 
30 марта 2018, 09:33
Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

19 февраля в одном из торговых центров Астрахани произошло ЧП. Во время выхода из молла автоматические двери зажали голову 6-летней девочки. В результате ЧП ребенок получил травму уха.

Сразу после инцидента девочку доставили в областную детскую клиническую больницу. Там 
19 февраля 2018, 09:31
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
Как сообщается, будучи на маршруте патрулирования, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, вооружившись 

7 сентября 2017, 12:22
В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

Сегодня утром в самарскую полицию поступило сообщение, что в торговом центре «Европа» нашли подозрительный бесхозный пакет. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали из ТЦ посетителей и сотрудников.
В общей сложности здание покинули порядка 150 человек. Кроме того, улицу Фрунзе пришлось перекрыть 

17 мая 2017, 03:40
В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже вещей из шкафчика для одежды в фитнесс-клубе на Красноармейской. Как установили стражи порядка, воровство в спортивном учреждении - не первое в карьере будущего уголовника, начинающего медвежатника. В октябре прошлого 
21 января 2017, 04:12
На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба

На улице Победы в Самаре сносили двухэтажное здание фитнес-клуба "Koval`s gym"

Объект, самовольно построенный ещё в 2010 году, был "приговорён" судом к ликвидации только в июле текущего.
 Изначально в здании размещалось кафе. Затем владелец решил превратить его в автомойку. Жители ближайших домов, недовольные этим, обратились в суд, который признал постройку незаконной. 

24 ноября 2016, 10:23
В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе

В Самаре эвакуировали людей из фитнес-клуба на Московском шоссе

В фитнес-клубе на Московском шоссе была проведена эвакуация. Искали взрывное устройство, сообщает портал samru.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября. По данным портала, заведение расположено по адресу: Московское шоссе, 4Б.

Полицейские получили информацию о том, что в 
26 сентября 2016, 09:40
«Капитал. Подробности»: фитнес и финансовый кризис

«Капитал. Подробности»: фитнес и финансовый кризис

Самарские фитнес-клубы начали осенний сезон.
 
Как повлиял на спортивный бизнес финансовый кризис?
 
Какие новые клубы откроются в Самаре в 2015 году?
 
Сколько стоит сегодня абонемент в спортивный зал?
 
Об этом и много другом в программе «Капитал. 
4 сентября 2015, 03:32
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