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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю. «ТЕРРА» уже рассказывала о том, что территория погоста затапливается фекальными стоками, которые идут мимо неработающей насосно-фильтровальной станции. И это далеко не единственная проблема в сфере ритуальных услуг Самарской области.
 
Ольга Брусянцева - 

2 июня 2017, 05:54
В России появилась электронная карта кладбищ

В России появилась электронная карта кладбищ

Электронная база кладбищ, дающая возможность отыскать любое место захоронения, будет действовать в РФ. Соответствующее разрешение было подписано Роскомнадзором.
Как отмечают в компании ООО «РусКладбища», реализующей этот проект, новшество позволит не только точно определить то или иное место захоронения, но и 

11 мая 2017, 09:08
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