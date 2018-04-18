В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в уже существующие могилы, с учетом соблюдения всех санитарных норм и требований.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.» - указано в документе.
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