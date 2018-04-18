Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают …