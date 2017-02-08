Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. К слову, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ переболели больше 18 тысяч жителей региона. В Самаре на больничный ушли 8 тысяч человек.
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Самарцев атакует гонконгский грипп
По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
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Портал отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его …
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7 февраля 2017, 10:59
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Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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10 января 2017, 04:37
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10 января 2017, 11:03
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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти. Только за минувшую неделю она прибавила почти 6 процентов. На больничный ушли больше 10 тысяч человек. Половина – это жители региональной столицы.
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15 декабря 2016, 05:54