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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
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22 мая 2018, 09:48
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Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги
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21 мая 2018, 10:57
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Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти
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21 мая 2018, 03:52
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Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани
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21 мая 2018, 09:39
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Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры
19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как …
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20 мая 2018, 03:22
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По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106
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24 сентября 2017, 01:01
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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей
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29 мая 2017, 04:57
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Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)
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24 мая 2017, 11:12
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В блогах: Жигули и окрестности
Блогер Алексей Авдейчев посетил село Жигули. "Горы Жигули знают многие, а вот про село с одноимённым названием слышал далеко не каждый. Напрасно, ведь там есть на что посмотреть. Именно здесь можно забраться на одну из самых популярных вершин Жигулёвских …
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11 июня 2016, 04:38