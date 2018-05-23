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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобиль «ВАЗ-21099» залетел под «поливалку». ДТП произошло во вторник, 22 мая, на Московском шоссе - «после тоннеля в сторону Алма-Атинской», 
23 мая 2018, 11:51
В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

22 мая 2018, 12:40
В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области

В Самарской области озеро превращают в свалку старого асфальта. Сообщение об этом и фотографии с берега водоема появились в соцсети. Речь идет 
22 мая 2018, 12:06
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Под Сызранью школьный ПАЗик насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги

Жуткое ДТП произошло сегодня, 21 мая, утром под Сызранью. В селе Старая Рачейка примерно в 8:00 на улице Ленинской насмерть была сбита местная жительница.
 
По версии сотрудников полиции, 46-летнюю женщину сбил школьный автобус ПАЗ-32054. Потерпевшая двигалась пешком вдоль дороги. 

21 мая 2018, 10:57
Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

Водитель «Гранты» пробил металлическое ограждение и насмерть разбился в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 24 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта пробил металлическое ограждение и разбился насмерть. Авария произошла ночью 
21 мая 2018, 03:52
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106

По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106

Проживающий в Калифорнии видеоблогер Павел Суслов организовал для своих американских френдов тест-драйв экзотических по местным меркам «Жигулей» — модели ВАЗ-2106. Тольяттинскую машину для теста он пригнал из одного из местных автоклубов.

В этот день на улицах Лос-Анжелеса была 40-градусная 
24 сентября 2017, 01:01
Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей

Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» продолжают следить за необычной историей с местным жителем, который продает «Жигули» за 3,5 млн рублей. Столько же сейчас стоят некоторые элитные иномарки. Автомобилю в этом году исполнилось 38 лет. Машина 1979 года выпуска все это 

29 мая 2017, 04:57
Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Житель Тольятти продает вазовскую «тройку» за 3,5 млн рублей (есть фото)

Недавно житель Тольятти разместил объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2103 на портале Auto.ru. На первый взгляд ничего необычного, но цена, которую автомобилист запросил за машину - 3,5 млн рублей.

«Тройка» была выпущена в декабре 1979 года, окрас ее кузова имеет 
24 мая 2017, 11:12
В блогах: Жигули и окрестности

В блогах: Жигули и окрестности

Блогер Алексей Авдейчев посетил село Жигули. "Горы Жигули знают многие, а вот про село с одноимённым названием слышал далеко не каждый. Напрасно, ведь там есть на что посмотреть. Именно здесь можно забраться на одну из самых популярных вершин Жигулёвских 
11 июня 2016, 04:38
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