6
09
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888  888888888    .d8888b.    .d8888b.   8888888888  8888888  888      
 888     888  888         d88P  Y88b  d88P  Y88b        d88P    888    888      
 888     888  888         888         888    888       d88P     888    888      
 Y88b   d88P  8888888b.   888d888b.   Y88b. d888      d88P      888    88888b.  
  Y88b d88P        "Y88b  888P "Y88b   "Y888P888   88888888     888    888 "88b 
   Y88o88P           888  888    888         888    d88P        888    888  888 
    Y888P     Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P   d88P         888    888 d88P 
     Y8P       "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"   d88P        8888888  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Лето 2018 года в России будет жарким

Лето 2018 года в России будет жарким

Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в 
23 мая 2018, 11:34
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

22 мая крупная коммунальная произошла в Октябрьске. На улице Максима Горького прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. В результате утечки без водоснабжения остались 18 многоквартирных, 790 частных жилых домов , детсад, школа и пансионат для ветеранов и инвалидов. В зону отключения 

22 мая 2018, 09:55
Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Предупреждение о резком изменении погоды пришло от МЧС. Синоптики прогнозируют на 18 мая кратковременный дождь. Возможна гроза. Ночью ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 
17 мая 2018, 02:32
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в результате аварии без газа остались более 3 тысяч человек. В населенном пункте Балашейка Сызранского района был поврежден надземный газопровод высокого давления, расположенный в районе улицы Кирпичной. Диаметр трубы – 150 миллиметров. Сообщение 

15 мая 2018, 05:27
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее 

26 сентября 2017, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх