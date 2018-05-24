Лето 2018 года в России будет жарким Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в …