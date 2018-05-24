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Лето 2018 года в России будет жарким
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23 мая 2018, 11:34
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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800 жилых домов остались без воды в Октябрьске
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22 мая 2018, 09:55
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре
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17 мая 2018, 02:32
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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Из-за аварии без газа остались 3 тысячи жителей Самарской области
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15 мая 2018, 05:27
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Внимание: самарцев предупреждают о заморозках
По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее …
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26 сентября 2017, 07:03