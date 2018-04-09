В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм и размывом временной дороги на участке ремонта моста на 610 километре под Саратовом. Для бесперебойного движения транзитного транспорта задействована схема объезда по федеральным трассам Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» вблизи Сызрани, а также через местный участок М-5 «Урал». Добавим, на участке трассы М-5 «Оренбург - Самара, подъезд к Оренбургу» с 185-го по 262-й километр ограничено движение для всех видов транспорта. Причина: в связи повышением уровня воды в реке Сорочка.
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