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Материалы по теме:

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре

В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.

«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться 
9 апреля 2018, 09:53
Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

Движение транспорта перекроют в день «Космического забега» в Самаре

В Самаре в субботу, 7 апреля, стартует легкоатлетический сезон 2018 года. В этот день на второй очереди набережной реки Волга пройдет открытый 
5 апреля 2018, 10:47
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
Как готовятся к паводку в Самарской области

Как готовятся к паводку в Самарской области

В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для 

29 марта 2018, 05:33
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. 

12 марта 2018, 07:01
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