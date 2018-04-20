5
17
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

Серийного автоугонщика будут судить в Тольятти

В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. 

20 апреля 2018, 11:49
Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.

 Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Подозреваемый был 

19 апреля 2018, 07:08
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
18 апреля 2018, 08:49
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

В Самарской области начался паводок. Потоп произошел под Тольятти. Талые воды затопили село Тимофеевка. А поле вдоль обводного шоссе «превратилось в море». Рассказы местных жителей, а также видео и фото очевидцев появились в социальных сетях во вторник, 10 апреля.  В 
10 апреля 2018, 01:16
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх