20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.
К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.
«При увеличении уровня воды на подъездных путях и дорогах к полуострову Копылово будут выставлены экипажи спасателей и сотрудников ГАИ для недопущения проезда транспорта в зону подтопления», - пишет Андрей Дербенев.
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