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В Самарской области начался паводок. Потоп произошел под Тольятти. Талые воды затопили село Тимофеевка. А поле вдоль обводного шоссе «превратилось в море». Рассказы местных жителей, а также видео и фото очевидцев появились в социальных сетях во вторник, 10 апреля.  В 
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9 апреля 2018, 04:19
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В воскресенье, 24 декабря, в китайской провинции Хэбэй торжественно откроют самый большой в мире стеклянный мост, предназначенный, в частности, для многочисленных гостей региона. Об этом сегодня рассказывает издание China Daily.
Длина этого уникального сооружения - 488 метров, а ширина - 

22 декабря 2017, 09:27
С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина

С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина

Вчера, 30 сентября, с горы Барсук эвакуировали 31-летнего мужчину. В результате падения с горной тропы он получил травмы. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Требовалась срочная госпитализация. В 17.56 к месту происшествия были направлены спасатели ПСП «Красная Глинка».
 
Мужчину с 
1 октября 2017, 01:16
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
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В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото

Вчера, 4 февраля, в поселке Зубчаниновка спасателями из речки Дунайка был извлечен мужчина в тяжелом состоянии, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.

Происшествие случилось на Смышляевском шоссе около дома № 1. По предварительным данным, около 21:00 мужчина сорвался в 
5 февраля 2017, 12:39
На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна

Вчера, 13 июня, на реке Волге около села Подстепки Ставропольского района были спасены 5 взрослых и полуторагодовалый ребенок с потерпевшего бедствие маломерного судна, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Сигнал бедствия поступил на спасательную станцию тольяттинского ПСО в 18:55. На 
14 июня 2015, 05:46
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