Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные моторной резиновой лодкой, гидравлическим инструментом и электрогенератором. В их задачи будет входить эвакуация населения в том случае, если паводковая ситуация станет критической. Дежурство отряд несет в круглосуточном режиме, сообщает сайт ПСС Самарской области.
|
Талые воды затопили село Тимофеевка в Самарской области
|
10 апреля 2018, 01:16
|
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье
|
9 апреля 2018, 04:19
|
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол
|
7 апреля 2018, 05:39
|
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
|
3 апреля 2018, 08:27
|
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
|
30 декабря 2017, 04:22
|
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
|
22 декабря 2017, 09:27
|
С горы Барсук в Самарской области сорвался мужчина
|
1 октября 2017, 01:16
|
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
|
19 апреля 2017, 02:34
|
В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото
|
5 февраля 2017, 12:39
|
На Волге спасены 5 взрослых и ребенок с терпящего бедствие судна
|
14 июня 2015, 05:46