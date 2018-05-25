В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская от улицы Молодогвардейской до дома № 74; нечетная сторона улицы Комсомольской в границах пересечения с улицей Чапаевской; улица Чапаевская от улицы Комсомольской до улицы Фрунзе.
Автомобилистов просят учитывать этот фактор и выбирать объездные маршруты.
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