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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. 

4 июля 2018, 09:34
Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.

Победа России в матче 1/8 финала 

3 июля 2018, 06:01
ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и Герой России, летчик-космонавт, посол Самары как города-организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную 

3 июля 2018, 05:51
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

2 июля на площади Куйбышева пройдут трансляции двух матчей.
2 июля 2018, 09:16
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
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