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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
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3 июля 2018, 06:01
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ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области
ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и Герой России, летчик-космонавт, посол Самары как города-организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную …
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3 июля 2018, 05:51
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Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.
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3 июля 2018, 03:16
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Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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3 июля 2018, 10:15
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Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре
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2 июля 2018, 09:16
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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
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29 июня 2018, 09:42