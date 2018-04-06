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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла 

5 апреля 2018, 01:30
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти

3 апреля в Тольятти произошло ЧП. Утром пришлось срочно эвакуировать учеников и педагогов школы №81. На улицу пришлось срочно выводить 217 детей и 10 учителей. Временно их разместили в здании соседнего учебного заведения.

Причиной эвакуации стал муляж бомбы. Какой-то 
3 апреля 2018, 10:50
Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.

Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался 
2 апреля 2018, 03:34
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
9 февраля в Самаре перекроют участок Московского шоссе

9 февраля в Самаре перекроют участок Московского шоссе

9 февраля некоторые неудобства придется потерпеть самарским автомобилистам. В 21:00 будет перекрыто движение по Московскому шоссе на участке от улицы Авроры до улицы Врублеля. Перекрытие связано с устранением неполадок на водопроводе. Региональный Минтранс просит автолюбителей заранее планировать маршруты своих поездок.
9 февраля 2018, 11:32
В Самаре из-за подозрительного пакета эвакуировали пассажиров 23-го трамвая

В Самаре из-за подозрительного пакета эвакуировали пассажиров 23-го трамвая

Появилась официальная информация об инциденте в трамвае на остановке «Улица Николая Панова». Водитель трамвая №23 позвонил в полицию 12 октября примерно в 9 часов 25 минут и сообщил, что в салоне обнаружен подозрительный пакет. Пассажиров эвакуировали. При осмотре находки 
12 октября 2016, 01:41
Компания Apple запатентовала бумажный пакет

Компания Apple запатентовала бумажный пакет

Корпорация Apple запатентовала обычный бумажный пакет с гибкими ручками. Это было сделано еще весной 2016 года, но широкая общественность узнала о патенте только сейчас.
В отличие от других изделий компании Apple, здесь нет никаких технологических особенностей. Специалисты говорят, что в 

20 сентября 2016, 04:41
Акция протеста французских фермеров: перекрыты дороги на границе с Испанией и Германией

Акция протеста французских фермеров: перекрыты дороги на границе с Испанией и Германией

Более тысячи французских фермеров перекрыли дороги на границе с Германией и Испанией, чтобы остановить ввоз иностранных товаров. Таким образом заблокированы въезды грузовиков с продовольствием, уже несколько сотен машин  не смогли проехать, но все автомобили из Франции пропускаются без проблем.
27 июля 2015, 03:48
В Ярославле задержали мать, перевозившую младенца в пакете

В Ярославле задержали мать, перевозившую младенца в пакете

ЧП произошло в маршрутке №90, когда пассажиры заметили, что из пакета у женщины раздался плач. Спас ребенка сотрудник полиции в штатском, ехавший в той же маршрутке. Он вызвал наряд.
По телефону муж уроженки Таджикистана объяснил, что жена с новорожденным едут 
6 апреля 2015, 05:37
В Тольятти полицейские проверили подозрительный пакет, оставленный на улице

В Тольятти полицейские проверили подозрительный пакет, оставленный на улице

Сегодня, 15 августа, около 9 утра в полицию сообщили о бесхозном пакете, который находился около административного здания в Центральном районе города, сообщает областное ГУ МВД.
На место прибыла группа быстрого реагирования, экипажи вневедомственной охраны, ГИБДД, взрывотехники ОМОН ГУ МВД.
Место 

15 августа 2014, 11:57
В Самаре за 15 минут потушили пожар в переулке Узеньком

В Самаре за 15 минут потушили пожар в переулке Узеньком

Межпотолочное перекрытие загорелось сегодня ночью, 30 января, в доме по адресу: переулок Узенький Самарского района, сообщает областное управление МЧС. На место прибыла пожарная бригада из 31 человека и 7 единиц техники. Очаг возгорания был ликвидирован в 4:10 утра. Площадь пожара 

30 января 2014, 12:12
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