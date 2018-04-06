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Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска
Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.
Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.
Приметы девочки: на …
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6 апреля 2018, 01:56
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Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области
Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая …
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6 апреля 2018, 10:17
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Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
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5 апреля 2018, 01:30
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Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти
Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, …
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4 апреля 2018, 02:58
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы
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3 апреля 2018, 04:32
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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9 февраля в Самаре перекроют участок Московского шоссе
9 февраля некоторые неудобства придется потерпеть самарским автомобилистам. В 21:00 будет перекрыто движение по Московскому шоссе на участке от улицы Авроры до улицы Врублеля. Перекрытие связано с устранением неполадок на водопроводе. Региональный Минтранс просит автолюбителей заранее планировать маршруты своих поездок.
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9 февраля 2018, 11:32
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В Самаре из-за подозрительного пакета эвакуировали пассажиров 23-го трамвая
Появилась официальная информация об инциденте в трамвае на остановке «Улица Николая Панова». Водитель трамвая №23 позвонил в полицию 12 октября примерно в 9 часов 25 минут и сообщил, что в салоне обнаружен подозрительный пакет. Пассажиров эвакуировали. При осмотре находки …
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12 октября 2016, 01:41
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Компания Apple запатентовала бумажный пакет
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20 сентября 2016, 04:41
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Акция протеста французских фермеров: перекрыты дороги на границе с Испанией и Германией
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27 июля 2015, 03:48
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В Ярославле задержали мать, перевозившую младенца в пакете
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6 апреля 2015, 05:37
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В Тольятти полицейские проверили подозрительный пакет, оставленный на улице
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15 августа 2014, 11:57
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В Самаре за 15 минут потушили пожар в переулке Узеньком
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30 января 2014, 12:12