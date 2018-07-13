|
Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
|
13 июля 2018, 11:55
|
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани
|
13 июля 2018, 08:13
|
С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
|
12 июля 2018, 03:44
|
6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
|
11 июля 2018, 05:50
|
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре
Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.
Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, …
|
15 июня 2018, 02:54
|
В Госдуме обсудили законы, упрощающие жизнь малому бизнесу и регулирующие надзор за аттракционами
В Госдуме на заседании Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрели законопроект № 301875-7 «О закупках товаров, работ, услуг» (в части установления требований к заявке на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и …
|
22 января 2018, 03:13
|
В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам
Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей …
|
6 июля 2017, 06:12
|
В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?
Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... …
|
25 августа 2016, 10:19