6
13
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
13 июля 2018, 11:55
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома № 22 на проспекте 50 лет Октября, а второй — у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей Госавтоинспекции, а воплотила ее в 
13 июля 2018, 08:13
С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

В Самаре участились случаи падения детей из окон. Только с начала лета в городе зафиксировано 10 таких инцидентов. Для сравнения: такое же количество ЧП в прошлом году зафиксировали за целый сезон. Одного из упавших детей медики не смогли спасти, и 

12 июля 2018, 03:44
6 детей потерялись в июле на пляжах Самары

6 детей потерялись в июле на пляжах Самары

Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. За безопасностью на восьми официальных самарских пляжах следят специально подготовленные спасатели, которые готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду. Рабочий день спасателей на пляжах длится 12 часов. Он начинается в 9 

11 июля 2018, 05:50
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, 
15 июня 2018, 02:54
В Госдуме обсудили законы, упрощающие жизнь малому бизнесу и регулирующие надзор за аттракционами

В Госдуме обсудили законы, упрощающие жизнь малому бизнесу и регулирующие надзор за аттракционами

В Госдуме на заседании Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрели законопроект № 301875-7 «О закупках товаров, работ, услуг» (в части установления требований к заявке на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

22 января 2018, 03:13
В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам

В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам

Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей 
6 июля 2017, 06:12
В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... 
25 августа 2016, 10:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх