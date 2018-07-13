К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре



Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, … Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности,