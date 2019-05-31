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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте
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31 мая 2019, 12:14
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Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80
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21 мая 2019, 10:25
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В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе
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16 мая 2019, 08:24
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В Самаре внедорожник провалился под асфальт
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14 мая 2019, 08:57
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В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов
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30 апреля 2019, 10:23
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«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»
В Самаре снова объявились «земляные черви»: на этот раз провал в асфальте возник на улице Ленинской, неподалеку от стадиона «Динамо».
На Ленинской напротив «Динамо» провал, почти сразу после улицы Льва Толстого. Будьте осторожны! - рассказал в группе «ДТП Самара 163» …
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25 апреля 2019, 01:19
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25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7
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24 апреля 2019, 05:27
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«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе
Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, …
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9 апреля 2019, 08:14
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами
В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. …
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3 мая 2018, 02:09
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Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную
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2 февраля 2018, 04:02
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В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе
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1 февраля 2018, 04:00
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