В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов … Со среды, 1 мая, в столице 63-го региона на двух дачных автобусных маршрутах вводятся дополнительные укороченные рейсы. Нововведение коснется маршрутов №132 (132к) и №154 (154к). Первый из них будет в 07:00 отправляться в путь от автостанции Красная Глинка, а второй