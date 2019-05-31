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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

В пятницу, 31 мая, в столице 63-го региона случилось очередное ЧП. В районе дома № 100 по улице Победы, на пересечении с Воронежской был обнаружен очередной провал посреди дороги. Как сообщили представители МП «Благоустройство», там установили ограждение. Сейчас чиновники пытаются 
31 мая 2019, 12:14
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

С понедельника, 20 мая, до трех увеличено количество автобусов маршрута № 80, курсирующих между микрорайоном «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары и площадью Революции. Интервалы между рейсами в будни сократят с 60 до 20 минут, а в выходные - до 30. 
21 мая 2019, 10:25
В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В среду вечером, 15 мая, на улице Победы в Самаре сгорел пассажирский автобус. По фотографиям очевидцев видно, что возгорание возникло в задней части транспортного средства, открытое пламя вырывалось со стороны, где расположен двигатель. Над автобусом поднимался серый густой дым, все 
16 мая 2019, 08:24
В Самаре внедорожник провалился под асфальт

В Самаре внедорожник провалился под асфальт

В понедельник, 13 мая, в Самаре снова провалился под асфальт автомобиль. По словам очевидцев в соцсетях, это произошло в районе дома № 58 по улице Венцека — внедорожник «Ниссан Террано» ушел в яму правым передним колесом. Обошлось без пострадавших.
 
14 мая 2019, 08:57
В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

В Самаре вводятся укороченные рейсы для двух дачных маршрутов

Со среды, 1 мая, в столице 63-го региона на двух дачных автобусных маршрутах вводятся дополнительные укороченные рейсы. Нововведение коснется маршрутов №132 (132к) и №154 (154к). Первый из них будет в 07:00 отправляться в путь от автостанции Красная Глинка, а второй 
30 апреля 2019, 10:23
«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»

«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»

В Самаре снова объявились «земляные черви»: на этот раз провал в асфальте возник на улице Ленинской, неподалеку от стадиона «Динамо». 
На Ленинской напротив «Динамо» провал, почти сразу после улицы Льва Толстого. Будьте осторожны! - рассказал в группе «ДТП Самара 163» 
25 апреля 2019, 01:19
25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7

25 апреля болельщиков будут довозить до «Самара Арены» на автобусах маршрута S7

В четверг, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 25-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом» из Екатеринбурга. Начало игры в 19:30. В этот день доставлять болельщиков на стадион будут на автобусах маршрута S7 от Барбошиной поляны. 
24 апреля 2019, 05:27
«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, 
9 апреля 2019, 08:14
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 
3 мая 2018, 02:09
Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

В Самаре в пятницу, 2 февраля, частично перекроют улицу Ново-Вокзальную. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе, расположенном около 124-го дома. На время работ на проезжей части будет организовано реверсивное движение транспорта на участке от улицы Фадеева до улицы 
2 февраля 2018, 04:02
В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе

В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе

В Самаре в 2018 году планируют отремонтировать 40 участков дорог протяженностью более 44 километров. Среди них два значимых дорожных объекта – улица Ново-Вокзальная (будут ремонтировать участок от Ново-Садовой для Вольской) и Новокуйбышевское шоссе (от Уральской до Пугачевского тракта).
 

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1 февраля 2018, 04:00
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