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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима
Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные …
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20 февраля 2019, 11:44
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В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей
В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна …
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20 февраля 2019, 10:45
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Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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20 февраля 2019, 10:36
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Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши
В Самарской области началась проверка обстоятельств гибели уже второй женщины, на которую обрушился снег с крыши. Напомним, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в Шигонском районе области. В поселке Львовка с крыши частного дома на местную жительницу обрушились …
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19 февраля 2019, 05:11
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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
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18 января 2019, 10:30
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Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
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29 декабря 2018, 08:47
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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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В Индии нашли древнюю статую танцующего бога Шивы
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12 марта 2018, 09:52
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В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи
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5 сентября 2017, 10:04
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К концу столетия Индия и другие страны Южной Азии могут стать непригодными для человечества
Как заявили американские ученые из Массачусетского технологического института, вследствие глобального потепления в Южной Азии происходит критическое повышение температуры и увеличивается влажность.
Основываясь на полученных данных, исследователи опубликовали статью в журнале Science Advance с печальными выводами. К 2100 году на территории Индии, …
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3 августа 2017, 04:54
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В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях
Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
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20 июля 2017, 02:19
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