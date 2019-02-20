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«Бункер S» Эфир передачи от 19.02.2019 
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Материалы по теме:

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные 
20 февраля 2019, 11:44
В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна 
20 февраля 2019, 10:45
Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях. 
 
- Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем 
20 февраля 2019, 10:36
Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

В Самарской области началась проверка обстоятельств гибели уже второй женщины, на которую обрушился снег с крыши. Напомним, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в Шигонском районе области. В поселке Львовка с крыши частного дома на местную жительницу обрушились 
19 февраля 2019, 05:11
В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Промышленном районе Самары случилось ЧП: в доме №40 по проспекту Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам жильцов четырехэтажного здания, снег с крыши не чистили в этом сезоне ни разу. 

«С потолка текло долго, на жалобы реакции 
19 февраля 2019, 04:20
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

Рано утром во вторник, 19 февраля, пожарным пришлось тушить крупное возгорание в ЖК Кошелев-Парк в Волжском районе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:07. На стройплощадке, расположенной на 50-й очереди, горели шесть строительных 
19 февраля 2019, 10:42
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 
29 декабря 2018, 08:47
Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
В Индии нашли древнюю статую танцующего бога Шивы

В Индии нашли древнюю статую танцующего бога Шивы

В индийской деревне Бандха Пара археологи обнаружили древнюю статую танцующего бога Шивы. Она датируется VII-VIII веками нашей эры.

Изваяние обнаружено на берегу пруда. Его высота составляет 1,2 метра, а ширина 1 метр. Предполагается, что статуя украшала одну из башен 
12 марта 2018, 09:52
В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

В Индии слон раздавил местного жителя, который хотел сделать с ним селфи. Трагедия произошла в парке штата Орисса.
По словам свидетелей происшествия, мужчина намеревался сделать совместное фото с гигантским животным и слишком близко подошел к нему. Разозленный подобным поведением слон 

5 сентября 2017, 10:04
К концу столетия Индия и другие страны Южной Азии могут стать непригодными для человечества

К концу столетия Индия и другие страны Южной Азии могут стать непригодными для человечества

Как заявили американские ученые из Массачусетского технологического института, вследствие глобального потепления в Южной Азии происходит критическое повышение температуры и увеличивается влажность.

Основываясь на полученных данных, исследователи опубликовали статью в журнале Science Advance с печальными выводами. К 2100 году на территории Индии, 

3 августа 2017, 04:54
В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях

Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
Как говорят конструкторы «солнечного» поезда, тянуть состав за собой будет дизельный локомотив. Сейчас полученной 

20 июля 2017, 02:19
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