Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII Партсъезда были отмечены красным, что свидетельствует о заторах. Из-за нескольких ДТП скорость движения по Московскому шоссе и Ново-Садовой опускалась до пяти минут в час. Оказался осложнен проезд и по другим дорогам: Ново-Вокзальной, Аминева, Стара-Загоре, Авроры, Победы, Зубчаниновскому и Аэропортовскому шоссе. К 10 утра ситуация остается сложной: пробки оцениваются на 8 баллов. По данным мэрии, за минувшую ночь с самарских улиц вывезено более 3 тысяч тонн снега.
«В ночную смену МП «Благоустройство» вывело на уборку 246 машин. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущей смены. За сутки 265 дорожных рабочих помогали расчищать снег на дорогах вручную», - сообщает пресс-служба мэрии Самары.
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