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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти
В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».
Cреди нарушений называются …
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19 апреля 2018, 02:01
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Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре
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19 апреля 2018, 02:01
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35
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Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре
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18 апреля 2018, 05:31
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Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре
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18 апреля 2018, 03:08
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На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
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17 апреля 2018, 12:36
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Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно
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17 апреля 2018, 08:15
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11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре
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16 апреля 2018, 10:47
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Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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13 апреля 2018, 01:42
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Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей
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13 апреля 2018, 12:12
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Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб
9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на …
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10 апреля 2018, 07:44
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Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
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9 апреля 2018, 10:10
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ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре
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5 апреля 2018, 06:23