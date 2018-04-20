Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно 16 апреля ледоход на Волге обернулся инцидентом. Около 16:20 движущиеся массы сорвали два дебаркадера, которые были зашвартованы в районе плавательного бассейна ЦСК ВВС. Они поплыли вниз по течению реки. Спустя некоторое время их отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов. Тем …