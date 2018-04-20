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Материалы по теме:

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

В Самаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заминировании торгового центра на улице Аэродромной. Это неоднократно судимый житель Самары 1985 года рождения. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 18 апреля, эвакуировали людей из торгового центра «Аврора Молл». По 

19 апреля 2018, 02:01
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Появились подробности об эвакуации из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре

Стали известны подробности об эвакуации людей из ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. Наряд полиции прибыл в торговый центр 18 апреля в 13:30 «с сообщением о поступившем звонке о минировании ТЦ», сообщили сотрудники молла. Администрация объекта сделала объявление по системе громкой 
18 апреля 2018, 05:31
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

Частный дебаркадер, который снесло ледоходом в Самаре, был установлен незаконно

16 апреля ледоход на Волге обернулся инцидентом. Около 16:20 движущиеся массы сорвали два дебаркадера, которые были зашвартованы в районе плавательного бассейна ЦСК ВВС. Они поплыли вниз по течению реки. Спустя некоторое время их отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов.

Тем 

17 апреля 2018, 08:15
11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

16 апреля 2018, 10:47
Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Названа причина эвакуации людей из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

В Самаре экстренные службы завершили работы в ТЦ «Вива Лэнд», расположенном у площади Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», утром в торговом центре была проведена эвакуация. По словам очевидцев, посетителей и персонал вывели на улицу в считанные секунды. На место прибыли 
13 апреля 2018, 01:42
Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

Из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали людей

В Самаре в пятницу, 13 апреля, из ТЦ «Вива Лэнд» у площади Кирова эвакуировали людей. По словам очевидцев, всех посетителей вывели в считанные секунды. В торговый центр вызвали полицейских. Приехали пожарные, скорая помощь. По данным ГУ МЧС России по Самарской 
13 апреля 2018, 12:12
Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на 
10 апреля 2018, 07:44
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали 

5 апреля 2018, 06:23
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