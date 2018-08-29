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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4
В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация …
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29 августа 2018, 03:58
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре
Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста …
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22 августа 2018, 10:14
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега
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7 августа 2018, 08:19
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Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом
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6 августа 2018, 11:25