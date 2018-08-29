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Материалы по теме:

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста 
22 августа 2018, 10:14
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который должен соединить исторический центр города с Куйбышевским районом. Сейчас идет подготовка к 10 этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего таких этапов запланировано 11.

Не так давно стало известно, что на 
6 августа 2018, 11:25
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