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Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области
В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства …
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9 июля 2018, 02:08
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Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
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5 июля 2018, 02:05
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Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
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26 июня 2018, 01:24
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Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре
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21 июня 2018, 03:31
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17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта
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15 апреля 2017, 04:10
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В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре
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20 мая 2016, 09:25
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В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19
На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.
По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, …
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31 октября 2014, 02:53
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В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели
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16 сентября 2014, 05:35