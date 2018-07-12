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Материалы по теме:

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря 

5 июля 2018, 02:05
Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована 
26 июня 2018, 01:24
Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

4-этажное здание на 300 человек возведут в Управленческом.
21 июня 2018, 03:31
17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

17 апреля в центре Самары ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 апреля, в Самаре с 17:00 до 20:00 ограничат движение автотранспорта на въезде к зданию драмтеатра имени Горького со стороны Шостаковича, сообщает мэрия Самары. Ограничение введут в связи с церемонией открытия XXII международного фестиваля «Кино – детям»
 

15 апреля 2017, 04:10
В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

В блогах: дорожный апокалипсис из-за перекрытия Ташкентской в Самаре

Блогер dm_vlasenko показал, как выглядит дорога во дворе дома номер 67 по улице Димитрова. Он опубликовал фотографию. По словам автора поста, после перекрытия Ташкентской (подробнее об этом читайте здесь), у жителей многих домов 14-го микрорайона остался только один 
20 мая 2016, 09:25
В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

В Самаре изменена схема движения троллейбусов №4, 15 и 19

На сайте Транспортного операторы Самары появилась информация об изменении схемы движения троллейбусов, которые следуют по маршрутам №4, 15 и 19. Коррективы временные. Они связаны с перекрытием участка пр. Масленникова, где ремонтируют водовод.

По данным компании «Самарские коммунальные системы», сегодня, 31 октября, 

31 октября 2014, 02:53
В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели

В Самарской области дорогу Тольятти - Ягодное перекроют на две недели

В Ставропольском районе временно будет перекрыта дорога Тольятти - Ягодное. Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Он будет проводиться на участке длиной 8 км (с км 18+330 до км 26+330).
Движение на автодороге регионального значения будет закрыто с 18 сентября 

16 сентября 2014, 05:35
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