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Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей
Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В …
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21 июня 2019, 04:16
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В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской
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21 июня 2019, 03:14
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. …
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11 июня 2019, 12:56
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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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В Самарской области возбудили административное дело на сотрудников Жигулевской ГЭС из-за обмеления Волги
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, который привёл к обмелению Волги.
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30 мая 2019, 10:00
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра
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24 мая 2019, 08:49
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Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам
Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не …
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17 мая 2019, 02:38
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«У Вас выходной? У нас тоже!»: Администрация Куйбышевского района «жжот» в твиттере
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6 января 2019, 04:44
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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
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13 марта 2018, 10:15
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Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре
Наркополицейские выявили очаг дикорастущей конопли в Куйбышевском районе Самары в ходе операции «Мак-2014». Поле площадью более 1 гектара находилось вдоль Уральского шоссе рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Арго». Неподалеку находится ещё несколько баз отдыха и оздоровительных учреждений для несовершеннолетних, сообщили …
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25 сентября 2014, 02:00
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В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера
Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной …
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6 декабря 2013, 04:23
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