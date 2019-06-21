11
30
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В 
21 июня 2019, 04:16
В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В пятницу, 21 июня, в столице 63-го региона на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской начали устанавливать светофор. Как отметили в городском департаменте транспорта, он будет обычным без кнопки для пешеходов - их не ставят на перекрестках. Кстати, пользователи соцсетей обратили 
21 июня 2019, 03:14
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
21 июня 2019, 02:10
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. 
11 июня 2019, 12:56
В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре стартовал масштабный ремонт на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Стара-Загора до Московского шоссе. Именно в этом месте рванула труба в январе и жители 338 домов остались без тепла и горячей воды в морозы. Рабочие должны переложить 
7 июня 2019, 04:08
В Самарской области возбудили административное дело на сотрудников Жигулевской ГЭС из-за обмеления Волги

В Самарской области возбудили административное дело на сотрудников Жигулевской ГЭС из-за обмеления Волги

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, который привёл к обмелению Волги. 
 
- В связи с резким сбросом воды на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ Средневолжским территориальным управлением 
30 мая 2019, 10:00
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Волжский водный кризис продолжается. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище остается ниже нормального значения более чем на 2 метра. По состоянию на 23 мая, в водоеме достигнута отметка в 50 метров 73 сантиметра при норме в 53 метра. За последние сутки 
24 мая 2019, 08:49
Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не 
17 мая 2019, 02:38
«У Вас выходной? У нас тоже!»: Администрация Куйбышевского района «жжот» в твиттере

«У Вас выходной? У нас тоже!»: Администрация Куйбышевского района «жжот» в твиттере

В Куйбышевском районе Самары жители не могут добиться от местной администрации никаких действий. Горожане ежедневно направляют заявки на устранение протечек в квартирах и подъездах.
 
Аварийные службы отрабатывают жалобы в течении 10 часов. Когда они приезжают в протекающие подъезды и 
6 января 2019, 04:44
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Наркополицейские выявили очаг дикорастущей конопли в Куйбышевском районе Самары в ходе операции «Мак-2014». Поле площадью более 1 гектара находилось вдоль Уральского шоссе рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Арго». Неподалеку находится ещё несколько баз отдыха и оздоровительных учреждений для несовершеннолетних, сообщили 

25 сентября 2014, 02:00
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары.  Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной 

6 декабря 2013, 04:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх