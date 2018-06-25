В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 15 часов. Пронос напитков и еды на территорию запрещен, поэтому принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды. Организовано пять пунктов раздачи воды, где также будут дежурить медики: три около ворот № 1, 2 и 3. Ещё две точки расположатся на так называемой последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтёры, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Медики напоминают, что в такую погоду взрослому человеку необходимо пить 2-3 литра воды, поэтому с собой в дорогу рекомендуется взять чистую питьевую воду. Тару можно будет выкинуть в мусорный бак перед входом на стадион. На стадионе будут работать точки продаж прохладительных напитков.
|
Сошел с рельсов скоростной трамвай до «Самара Арены»
|
25 июня 2018, 05:30
|
В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре
|
25 июня 2018, 04:13
|
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
|
25 июня 2018, 02:42
|
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
|
25 июня 2018, 02:15
|
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
|
25 июня 2018, 01:36
|
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети
|
25 июня 2018, 01:09
|
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
|
25 июня 2018, 12:28
|
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?
|
25 июня 2018, 10:46
|
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
|
25 июня 2018, 10:34
|
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару
|
25 июня 2018, 09:38
|
В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»
Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего …
|
23 июня 2018, 12:57
|
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
|
22 июня 2018, 04:14
|
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
|
22 июня 2018, 03:46
|
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей
«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь …
|
18 июня 2018, 01:38
|
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах
|
27 апреля 2018, 11:58
|
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре
В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и …
|
24 апреля 2018, 11:45