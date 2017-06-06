В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку … Блогер Михаил Суханов жалуется , что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали,