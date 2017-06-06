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В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
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6 июня 2017, 06:32
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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление
В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём …
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5 июня 2017, 07:46
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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева
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29 мая 2017, 02:52
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Никто не хочет 243 миллиона?
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3 мая 2017, 12:25
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22
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Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву
На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение, что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.
Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный …
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25 апреля 2017, 02:42
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В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль
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24 апреля 2017, 12:32
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Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц
В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.
Программа видеоидентификации физических …
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28 декабря 2016, 04:10
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В США фанаты ''Звездных войн'' разбили палатки у кинотеатров
Поклонники саги «Звездные войны» собрались на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе в напряженном ожидании премьеры седьмого эпизода фильма. Как сообщают американские СМИ, свыше сотни фанатов разбили палаточный лагерь близ Китайского театра. Здесь, в кинотеатре, который вмещает 1162 зрителя, в следующий четверг, …
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9 декабря 2015, 03:15
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В ДТП под Нижним Новгородом разбились футбольные фанаты, двое погибли, есть фото
На автотрассе Нижний Новгород – Иваново произошло крупное ДТП, в котором 2 человека погибли, еще шестеро были госпитализированы с травмами, сообщают федеральные СМИ.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, частный микроавтобус "Газель", который перевозил футбольных болельщиков, столкнулся с грузовым фургоном …
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25 октября 2015, 01:11