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В Загородном парке появилась

В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"

Блогер human_oid обращается к властям Самары с просьбой найти тех строителей-злоумышленников, которые десятки тонн грунта выбросили на живописном склоне Загородного парка. "Еще в прошлом году они копали чуть выше в парке. Прокладывали коллектор. Оттуда грунт и вывозили. Нагадили, а приводить 

6 июня 2017, 06:32
Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём 
5 июня 2017, 07:46
В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, 
2 июня 2017, 09:30
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
2 июня 2017, 08:27
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
Никто не хочет 243 миллиона?

Никто не хочет 243 миллиона?

В Самаре признаны несостоявшимися торги по капремонту площади имени Куйбышева и четырех прилегающих к ней скверов. На аукцион не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчику планировалось заплатить 243 миллиона рублей 

3 мая 2017, 12:25
В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.

В сообщении ведомства 

26 апреля 2017, 10:22
Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение,  что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.

Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный 

25 апреля 2017, 02:42
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в районе площади Куйбышева. По словам очевидца, автомобиль провалился на дороге. Это произошло на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Автор сообщения опубликовал фото.

«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц

Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц

В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.

Программа видеоидентификации физических 

28 декабря 2016, 04:10
В США фанаты ''Звездных войн'' разбили палатки у кинотеатров

В США фанаты ''Звездных войн'' разбили палатки у кинотеатров

Поклонники саги «Звездные войны» собрались на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе в напряженном ожидании премьеры седьмого эпизода фильма. Как сообщают американские СМИ, свыше сотни фанатов разбили палаточный лагерь близ Китайского театра. Здесь, в кинотеатре, который вмещает 1162 зрителя, в следующий четверг, 
9 декабря 2015, 03:15
В ДТП под Нижним Новгородом разбились футбольные фанаты, двое погибли, есть фото

В ДТП под Нижним Новгородом разбились футбольные фанаты, двое погибли, есть фото

На автотрассе Нижний Новгород – Иваново произошло крупное ДТП, в котором 2 человека погибли, еще шестеро были госпитализированы с травмами, сообщают федеральные СМИ.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, частный микроавтобус "Газель", который перевозил футбольных болельщиков, столкнулся с грузовым фургоном 
25 октября 2015, 01:11
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