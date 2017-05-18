Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.



Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в … По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны,со ссылкой на источник в полиции.Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в