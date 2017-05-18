2
44
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    888                             d8888  8888888b.                      
 888    888                            d88888  888   Y88b                     
 888    888                           d88P888  888    888                     
 8888888888  .d8888b    8888b.       d88P 888  888   d88P   .d88888  88888b.  
 888    888  88K           "88b     d88P  888  8888888P"   d88" 888  888 "88b 
 888    888  "Y8888b.  .d888888    d88P   888  888         888  888  888  888 
 888    888       X88  888  888   d8888888888  888         Y88b 888  888 d88P 
 888    888   88888P'  "Y888888  d88P     888  888          "Y88888  88888P"  
                                                                888  888      
                                                                888  888      
                                                                888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«В городе участились случаи нападения ворон на людей. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев 
12 мая 2017, 07:25
Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
 
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с 
7 мая 2017, 10:01
В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств

Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что 

29 марта 2017, 10:01
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.

Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в 
5 февраля 2017, 01:22
Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине 

1 февраля 2017, 01:38
В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка

Сегодня, 25 января, в 8:50 водолазы ПСО спецназначения были направлены на поисковые работы в Кинельский район на реку Падовка, рядом с селом Чубовка, передает ПСС по Самарской области.
В чрезвычайную службу поступило заявление от сотрудников полиции: в русле реки нужно 

25 января 2017, 11:09
В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу

В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу

В Самарской области предстанет перед судом 40-летний житель поселка Алексеевка, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, сообщает СУ СКР по Самарской области. По версии сотрудников ведомства, мужчина развращал и неоднократно насиловал собственную падчерицу 2000 года рождения. Противоправные действия злоумышленник совершал в 

17 января 2017, 11:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна