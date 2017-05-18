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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей
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12 мая 2017, 07:25
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Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа
Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с …
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7 мая 2017, 10:01
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В Кинеле родителям школьников не вернули деньги, незаконно потраченные на ремонт директором школы искусств
Сегодня об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Несмотря на представление надзорного ведомства, незаконно полученные и потраченные деньги не возвращены родителям воспитанников. Кроме того, в феврале директор потребовала от них новых пожертвований в конкретной сумме, что запрещено законом. Отметим, что …
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29 марта 2017, 10:01
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В Кинельском районе водолазы извлекли тело 24-летнего парня из реки Падовка
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25 января 2017, 11:09
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В Кинеле отчим 3 года совращал и насиловал маленькую падчерицу
В Самарской области предстанет перед судом 40-летний житель поселка Алексеевка, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, сообщает СУ СКР по Самарской области. По версии сотрудников ведомства, мужчина развращал и неоднократно насиловал собственную падчерицу 2000 года рождения. Противоправные действия злоумышленник совершал в …
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17 января 2017, 11:16