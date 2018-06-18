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Материалы по теме:

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении  улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.

В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства 
4 июня 2018, 10:21
За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

В Самаре объявлен тендер на подготовку проектной документации по строительству станции метро «Самарская». Начальная (максимальная) цена контракта – 185,12 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 июня, победителя должны объявить 22 июня. Работа должна быть выполнена в течение десяти 
30 мая 2018, 08:01
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались

Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались

На подъезде к станции Липяги стало плохо 71-летней женщине, передает «Комсомольская правда» - Самара»

Вчера, 5 марта, в Самарской области на железной дороге случилась смертельная трагедия. В электропоезде «Самара — Сызрань» примерно в 16:30 на подъезде к станции 
6 марта 2018, 11:23
В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка

В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка

В Самаре, утром в пятницу, 2 февраля, на железнодорожных путях погиб человек. Инцидент произошел в районе станции Киркомбинат. По предварительным данным, электричка насмерть сбила мужчину, перебегавшего пути.

В транспортной прокуратуре сообщили, что электропоезд был грузовым, следовал по маршруту Мирная - Сызрань. 

2 февраля 2018, 11:31
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер.

Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, 

27 ноября 2017, 12:44
Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале

Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале

Руслан С. уехал покорять «Нерезиновую» шесть лет тому назад после трикотажного техникума. Сделать сногсшибательную карьеру у него не получилось. Парень вынужден был перебиваться пением в электричках и метро с такими же «бродячими музыкантами» из других городов. И вот она удача 
27 августа 2017, 05:51
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