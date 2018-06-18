В Самаре, утром в пятницу, 2 февраля, на железнодорожных путях погиб человек. Инцидент произошел в районе станции Киркомбинат. По предварительным данным, электричка насмерть сбила мужчину, перебегавшего пути.

В транспортной прокуратуре сообщили, что электропоезд был грузовым, следовал по маршруту Мирная - Сызрань. …