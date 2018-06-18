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Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
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18 июня 2018, 03:34
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре
Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.
В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства …
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4 июня 2018, 10:21
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За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»
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30 мая 2018, 08:01
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
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28 мая 2018, 12:36
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались
На подъезде к станции Липяги стало плохо 71-летней женщине, передает «Комсомольская правда» - Самара»
Вчера, 5 марта, в Самарской области на железной дороге случилась смертельная трагедия. В электропоезде «Самара — Сызрань» примерно в 16:30 на подъезде к станции …
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6 марта 2018, 11:23
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В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка
В Самаре, утром в пятницу, 2 февраля, на железнодорожных путях погиб человек. Инцидент произошел в районе станции Киркомбинат. По предварительным данным, электричка насмерть сбила мужчину, перебегавшего пути.
В транспортной прокуратуре сообщили, что электропоезд был грузовым, следовал по маршруту Мирная - Сызрань. …
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2 февраля 2018, 11:31
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Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой
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27 ноября 2017, 12:44
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Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале
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27 августа 2017, 05:51