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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
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19 марта 2018, 01:39
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09
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Четыре улицы станут пешеходными на время ЧМ-2018 в Самаре
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16 марта 2018, 10:57
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500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре
Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской …
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15 марта 2018, 05:14
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Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре
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14 марта 2018, 07:37
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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05
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С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок …
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30 января 2018, 10:08
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Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней
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26 декабря 2017, 09:57
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Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
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24 ноября 2017, 02:22
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Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре
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10 апреля 2017, 11:00