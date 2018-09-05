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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23
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В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку
В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку. В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся …
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5 сентября 2018, 04:55
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре
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19 июля 2018, 01:51
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Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол
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29 июня 2018, 08:00
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Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре
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20 июня 2018, 03:49
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В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры
Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко …
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18 июня 2018, 05:29
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Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре
В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, …
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8 июня 2018, 10:59
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34
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С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»
Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок …
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30 января 2018, 10:08
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В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка
Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".
Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у …
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20 декабря 2017, 11:43
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С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание
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4 сентября 2017, 02:30
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В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов
Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.
Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В …
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18 июня 2017, 02:42
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03