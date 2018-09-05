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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. Накануне вечером определились все 16 участников плей-офф. В Самаре сборная Колумбии обыграла Сенегал со счетом 1:0. В этот же день Польша выиграла у Японии. В итоге, в 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, Англия с Колумбией, 
29 июня 2018, 08:00
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.

Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко 

18 июня 2018, 05:29
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 

8 июня 2018, 10:59
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок 

30 января 2018, 10:08
В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".

Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у 
20 декабря 2017, 11:43
С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября изменилось расписание движения речного транспорта в Самарской губернии. Скоростные суда по маршруту «Самара - Тольятти» будут ходить по пятницам и в выходные дни. По маршруту «Самара - Ширяево» - скоростные суда будут ходить по выходным. Закрываются  скоростные 

4 сентября 2017, 02:30
В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.

Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В 
18 июня 2017, 02:42
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
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