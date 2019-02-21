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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке
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13 февраля 2019, 02:34
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено
В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.
Услуга будет оказываться с …
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28 ноября 2018, 09:13
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В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням
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29 октября 2018, 11:57
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
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24 декабря 2017, 02:57
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Сократилось число рейсов парома «Самара - Рождествено»
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10 сентября 2013, 12:34
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Паром "Самара - Рождествено" не вмещает всех желающих
Единственный паром, курсирующий через Волгу по маршруту "Самара - Рождествено", не вмещает всех желающих. Работники Самарского речного пассажирского предприятия, которому принадлежит паром «Окский», говорят, что делают все возможное. О планах приобретения новых судов они ничего не слышали.
Анатолий Кораков, шкипер:
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21 августа 2013, 10:25
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