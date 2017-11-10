3
12
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

Сегодня, 18 октября, жители микрорайона Крутые Ключи вновь остались без холодного водоснабжения. И на этот раз виноваты не строители Московского шоссе, а рухнувшая стена здания насосной станции.

Как передает Samru.ru, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома 
18 октября 2017, 10:12
Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

В пятницу, 13 октября, с 8 часов утра закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Крутые Ключи. Речь идет о переезде на 179 километре железной дороги, на пересечении с улицей Мира. Его закрытие связано с несоблюдением технических условий, сообщили в пресс-службе Куйбышевской 

12 октября 2017, 12:26
Долой дефицит воды: в Самарской области модернизируют систему водоснабжения

Долой дефицит воды: в Самарской области модернизируют систему водоснабжения

В Самарскую область с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор - председатель правления Фонда Константин Цицин. Вместе с главой губернии Дмитрием Азаровым гости посетили Сергиевский район, где завершены работы по строительству второй 

3 октября 2017, 11:47
Ответ поджигателям уличной библиотеки в Крутых Ключах

Ответ поджигателям уличной библиотеки в Крутых Ключах

Самарец Юрий Николаев опубликовал в facebook "ответ тем, которые вчера ночью подло сожгли библиотеку в Крутых Ключах". "Заявление в полицию уже написано. Когда случаются такие печальные события, как поджог библиотеки, никто не должен оставаться равнодушным, нельзя пройти мимо. Полностью 
1 сентября 2017, 08:06
В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, 

10 августа 2017, 03:45
Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят 
25 июля 2017, 09:06
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли

Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, 
16 июня 2017, 08:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.