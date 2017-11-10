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В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день
В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - …
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10 ноября 2017, 09:19
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В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды
Сегодня, 18 октября, жители микрорайона Крутые Ключи вновь остались без холодного водоснабжения. И на этот раз виноваты не строители Московского шоссе, а рухнувшая стена здания насосной станции.
Как передает Samru.ru, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома …
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18 октября 2017, 10:12
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Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд
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12 октября 2017, 12:26
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Долой дефицит воды: в Самарской области модернизируют систему водоснабжения
В Самарскую область с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор - председатель правления Фонда Константин Цицин. Вместе с главой губернии Дмитрием Азаровым гости посетили Сергиевский район, где завершены работы по строительству второй …
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3 октября 2017, 11:47
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Ответ поджигателям уличной библиотеки в Крутых Ключах
Самарец Юрий Николаев опубликовал в facebook "ответ тем, которые вчера ночью подло сожгли библиотеку в Крутых Ключах". "Заявление в полицию уже написано. Когда случаются такие печальные события, как поджог библиотеки, никто не должен оставаться равнодушным, нельзя пройти мимо. Полностью …
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1 сентября 2017, 08:06
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В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей
На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, …
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10 августа 2017, 03:45
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Тарифы на воду пытаются снизить
В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.
Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти …
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13 июля 2017, 04:15
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Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод
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7 июля 2017, 01:32
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В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли
Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, …
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16 июня 2017, 08:20