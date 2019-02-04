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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»
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31 января 2019, 01:18
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Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ
В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива» достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», …
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30 января 2019, 11:42
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В Самаре «заминировали» несколько больниц
29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической …
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29 января 2019, 12:44
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Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки
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12 января 2019, 10:11
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Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов
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2 января 2019, 03:43
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения
Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" …
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16 ноября 2018, 08:18
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Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы
Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …
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6 ноября 2018, 10:52
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Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина
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30 июля 2018, 03:25
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Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля
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20 апреля 2018, 07:36
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33
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Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»
Впервые престижной европейской премией «Golden Pony», которая является «Оскаром» в индустрии развлечений, отмечены самарцы – аттракцион-кафе «Три медведя». Чествование лауреатов состоялось 3 марта.
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21 марта 2016, 09:07
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