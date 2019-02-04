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Материалы по теме:

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась очередная волна ложных «минирований»

Вторая волна массовой эвакуации из-за сообщений с предупреждением о минировании зданий снова прокатилась по нескольким регионам России. Сегодня в Самаре в экстренном порядке была приостановлена работа сразу 7 больниц и нескольких торгово-офисных центров. В том числе ТЦ "Апельсин" и Регионального 

31 января 2019, 01:18
Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива»  достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», 

30 января 2019, 11:42
В Самаре «заминировали» несколько больниц

В Самаре «заминировали» несколько больниц

29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической 

29 января 2019, 12:44
Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки

Неприятный поворот: несколько человек застряли на новом колесе обозрения из-за поломки

Вечер 12 января выдался весьма напряженным для нескольких посетителей нового колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре. В работе аттракциона произошел сбой и он остановился. Людям, находившимся в это время в кабинках, пришлось провести в ожидании помощи не менее получаса. 
12 января 2019, 10:11
Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

В самарском парке Гагарина приостановили работу нового колеса обозрения. Как оказалось, во всем виноваты морозы: автоматика аттракциона не дает включать механизм при температуре ниже минус 20 градусов, а также во время дождя и снегопада.
 
Напомним, новое колесо обозрения в 

2 января 2019, 03:43
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные 

6 ноября 2018, 10:52
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
20 апреля 2018, 07:36
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян

Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

24 августа 2017, 03:33
Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»

Самарский аттракцион-кафе «Три медведя» покорил всю Европу, завоевав «Golden Pony»

Впервые престижной европейской премией «Golden Pony», которая является «Оскаром» в индустрии развлечений, отмечены самарцы – аттракцион-кафе «Три медведя». Чествование лауреатов  состоялось 3 марта.
 
В течение последних шести лет международный конкурс «Golden Pony» проводится среди лучших парков и развлекательных центров стран 
21 марта 2016, 09:07
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