В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре … В воскресенье, 8 июля, в Самаре выпало рекордное количество осадков. Над городом прошли ливень и гроза, которые принесли 23,3 мм влаги. Прежний рекорд был зафиксирован 42 года назад, в 1976 году. Вчерашние показатели превысили его на 5,9 мм. По