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В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре
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9 июля 2018, 09:49
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08
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Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области
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5 июля 2018, 09:08
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Как пережить жару
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4 июля 2018, 12:46
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Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
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4 июля 2018, 11:32
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Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС
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3 июля 2018, 03:33
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Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
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3 июля 2018, 10:47
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Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области
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28 мая 2018, 09:48
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Синоптики прогнозируют теплый май в России
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27 апреля 2018, 03:45
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35