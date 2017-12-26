Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешаным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА».
«Я выступать буду 4 марта на международном турнире по смешанным единоборствам. Турнир называется «Битва на Волге», - сообщил Александр Емельяненко.
Напомним, за последнее время Александр провёл два поединка. 27 сентября он нокаутом победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса, а 17 декабря в первом раунде нокаутировал американца Вирджила Цвиккера. За последние полгода Емельяненко похудел на 25 килограммов и при росте 198 сантиметров весит 115 килограммов. Уверяет, что он в лучшей форме за всю карьеру.
«Всему свое время, сейчас я стал заниматься в команде, подвести которую я не могу. Не имею права. Сейчас я как спортсмен созрел, готов выступать. Рядом с таким руководством, как Рамзан Ахматович Кадыров, я в клубе «Ахмат» не имею права подвести таких людей, которые мне помогли», - заявил боец.
По словам Александра Емельяненков, имя его будущего соперника уже известно, это топовый зарубежный боец. Сейчас с ним оговариваются условия контракта, и после подписания бумаг публика узнает его имя.
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