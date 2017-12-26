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Материалы по теме:

В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

В Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено

Сегодня, 26 декабря, в Самаре снова открылась ледовая переправа в Рождествено, работу которой временно приостанавливали 23 декабря, в связи с торосами на Волге, которые рвали резиновые части судов-амфибий.

«С 8:30 возобновлена работа зимней переправы из Самары до Рождествено. Переправа 
26 декабря 2017, 12:15
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

Вопиющий случай произошел в субботу, 23 декабря, около 15:00 в одном из объектов общепита Автограда — там охранник ударил электрошокером 14-летнего мальчика по имени Никита, передает ПрогородСамара. По словам мамы юноши, 34-летней Марии Ш., она обнаружила странную видеозапись у 
25 декабря 2017, 11:07
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд

В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление 
24 декабря 2017, 02:29
В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Прокурор потребовал 5 лет лишения свободы для борца Александра Емельяненко

Прокурор потребовал 5 лет лишения свободы для борца Александра Емельяненко

Государственный обвинитель потребовал от суда лишить свободы на 5 лет спортсмена Александра Емельяненко. Он обвиняется в изнасиловании своей домработницы Полины Степановой.
Приговор российскому борцу огласят в пятницу, 15 мая.
Адвокат потерпевшей выразил уверенность в том, что обвиняемый получит реальный срок. 
12 мая 2015, 07:34
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