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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

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В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре 2 июля, обещает быть действительно жарким. За право выйти в четвертьфинал на «Самара Арене» сразятся сборные Мексики и Бразилии.

Пара определилась по результатам группового этапа. Бразильцы, одолевшие в заключительном матче 

28 июня 2018, 07:56
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
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Накануне на стадионе в Дортмунде во время матча 26-го тура немецкой Бундеслиги умер болельщик. 13 марта «Боруссия» (Borussia) принимала «Майнц 05» (Mainz 05).

Двум зрителям стало плохо. Медики констатировали смерть 80-летнего болельщика «Боруссии». Другой мужчина – ему 55 лет, 
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Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Самарский районный суд продлил содержание под стражей 27-летнему Мансуру Иснаилджанову. По версии следствия, он повздорил в кафе неподалеку от набережной 

6 октября 2015, 09:47
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