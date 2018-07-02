В Самару на матча сборных Бразилии и Мексики, который в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, пройдет на стадионе «Самара Арена», приехал известный бразильский болельщик Томер Савойя. В соцсети появилось фото: фанат стоит перед стелой «Самара» на въезде в город. Томер Савойя прославился после того, как выразился на камеру: «Россия офигенна, братан». Точнее он сказал не «офигенна», а абсолютно нецензурный вариант. Томер уже успел завести страничку в ВК. На «братана» уже подписались 18 тысяч человек.
|
«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
|
2 июля 2018, 03:10
|
Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
|
2 июля 2018, 10:59
|
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
|
1 июля 2018, 10:42
|
Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре
Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами …
|
30 июня 2018, 08:03
|
В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»
Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань …
|
29 июня 2018, 09:30
|
В блогах: «Как делают шаттлы?»
Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и …
|
29 июня 2018, 09:24
|
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре
|
28 июня 2018, 11:28
|
Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
|
28 июня 2018, 07:56
|
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
|
28 июня 2018, 06:42
|
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
|
21 июня 2018, 07:03
|
В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»
|
14 марта 2016, 11:35
|
Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест
|
6 октября 2015, 09:47