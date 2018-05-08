Писательница из Канады «проследила» связь «Звездных войн» и терактов 11 сентября … По словам Маргарет Этвуд, писательницы из Канады, если бы не фильм «Звездные войны», то у террористов не возник бы план атаковать башни-близнецы Всемирного торгового центра с помощью самолетов 11 сентября 2011 года. Не исключено, что женщина пытается оправдаться: еще в