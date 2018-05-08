Вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Усть-Кинельский Владимиру Тарасову, который, по версии следствия, был завербован запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт. Внимание силовиков этот молодой человек привлек к себе еще в 2016-м, он был членом религиозно-экстремистской ячейки, которую тогда же и прикрыли. Тарасова оштрафовали за размещение в Сети запрещенных материалов. А в начале 2017-го его заподозрили в подготовке к подрыву полицейской машины. На 20 тысяч рублей, полученных от дагестанских пособников, он успел купить компоненты для изготовления бомбы мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Сегодня суд приговорил Тарасова к 18 годам лишения свободы и 150 тысячам рублей штрафа.
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Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти
В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли …
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8 мая 2018, 11:37
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«Родник» банкротят
«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» …
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4 мая 2018, 08:00
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Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»
«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в …
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4 мая 2018, 02:20
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Дело ВКБ: стало известно о решении суда по поводу жалоб банкиров
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы восьми бывших руководителей обанкротившегося самарского банка «Волга-Кредит» на арест их имущества. Данная мера была наложена в январе этого года областным арбитражем по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое намерено привлечь топ-менеджеров к ответственности за …
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3 мая 2018, 08:01
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Писательница из Канады «проследила» связь «Звездных войн» и терактов 11 сентября
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11 апреля 2018, 04:16
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Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы
В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил …
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11 апреля 2018, 07:55
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За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию
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21 февраля 2018, 03:25
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Виновнику смертельного ДТП с автобусом Самара – Ижевск вынесли приговор
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20 февраля 2018, 08:06
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В Самарской области лжечернобылец незаконно получил 2 миллиона 300 тысяч рублей
В Красноярском районном суде завершился процесс над 57-летним жителем региона. Он обвинялся в незаконном получении социальных выплат на основе поддельных документов.
Сотрудники Федеральной службы безопасности получили оперативную информацию на бывшего сотрудника летного отряда Куйбышевского авиационного завода (в настоящее время «Авиакор»). …
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15 февраля 2018, 10:35
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В теракте в Испании пострадала россиянка
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18 августа 2017, 02:42
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Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
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12 апреля 2017, 01:58
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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге
Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно …
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4 апреля 2017, 05:57