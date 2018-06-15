Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне



Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой … Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой