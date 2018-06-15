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Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре
В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.
За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов …
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11 июня 2018, 09:41
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре
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4 июня 2018, 04:43
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Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне
Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой …
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16 мая 2018, 03:24
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Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре
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19 апреля 2018, 04:43
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В Госдуме обсудили законы, упрощающие жизнь малому бизнесу и регулирующие надзор за аттракционами
В Госдуме на заседании Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрели законопроект № 301875-7 «О закупках товаров, работ, услуг» (в части установления требований к заявке на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и …
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22 января 2018, 03:13
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Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными
Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить …
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25 октября 2017, 08:14
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В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам
Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей …
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6 июля 2017, 06:12
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В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?
Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... …
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25 августа 2016, 10:19
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Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности
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23 мая 2016, 11:41