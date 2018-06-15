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В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам

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Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей 
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