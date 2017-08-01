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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре выбирают место под кремль

В Самаре выбирают место под кремль

«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем 
1 августа 2017, 09:52
На Самару идет гроза

На Самару идет гроза

В пятницу, 28 июля, в Самаре прошел дождь. По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах области возможна гроза. Погода при этом останется жаркой: до +34 градусов по Цельсию. В субботу, 29 июля, осадков не ожидается, а вот в 
28 июля 2017, 11:52
В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из 
28 июля 2017, 08:33
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры

В Самаре готовятся к встрече известных футболистов и болельщиков со всего мира. 4 тысячи кубов бетона и 50 тонн арматуры уже ушло на строительство дорожной развязки на улице Демократической. Сейчас все опоры залиты, ведется монтаж пролетов. Возведение этого путепровода - 

27 июля 2017, 04:51
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
«Самара Арена» позеленеет

«Самара Арена» позеленеет

В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 

25 июля 2017, 03:39
В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

В Самаре вырастили первого зеленого футболиста

На улице Лесной в районе четвертой очереди набережной, у Ладьи, появились новые зеленые скульптуры. Одна из них – футболист с номером «1» на «футболке» и «шортах». Вторая композиция выполнена в виде сердца с футбольным мячом внутри. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:10
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
В блогах: спасенный из вьетнамского кафе пес улетел в Питер

В блогах: спасенный из вьетнамского кафе пес улетел в Питер

Самарский приют для животных "Надежда" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что пес Рыжик, которого недавно спасли из въетнамском кафе, улетел в Санкт-Петербург. История собак, которые должны были стать шаурмой, потрясла многих далеко за пределами Самары. Среди них была и 
26 июля 2016, 05:44
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