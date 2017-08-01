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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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На Самару идет гроза
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28 июля 2017, 11:52
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Названы сроки запуска новой развязки на Демократической
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27 июля 2017, 09:01
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В Самаре проходит чемпионат бетона и арматуры
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27 июля 2017, 04:51
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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«Самара Арена» позеленеет
В Самаре прошло совещание, посвященное строительству в городе нового стадиона к ЧМ-2018. Готовность объекта превышает 71 процент, сообщили в областном правительстве. В главной стройке региона принимают участие больше 2000 человек, задействовано около 200 единиц техники. Купол почти готов. Смонтировано 94 …
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25 июля 2017, 03:39
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В Самаре вырастили первого зеленого футболиста
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25 июля 2017, 07:10
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Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой
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18 мая 2017, 11:22
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Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»
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29 марта 2017, 12:15
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В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото
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2 февраля 2017, 04:03
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В блогах: спасенный из вьетнамского кафе пес улетел в Питер
Самарский приют для животных "Надежда" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что пес Рыжик, которого недавно спасли из въетнамском кафе, улетел в Санкт-Петербург. История собак, которые должны были стать шаурмой, потрясла многих далеко за пределами Самары. Среди них была и …
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26 июля 2016, 05:44