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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»
В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой …
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23 августа 2018, 12:58
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28
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Самара займет миллиард
«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть …
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16 августа 2018, 11:25
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Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить
Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет …
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19 августа 2018, 11:29
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников
За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.
По информации Департамента финансов и экономического развития администрации …
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6 августа 2018, 12:02
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов.
Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора …
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10 апреля 2018, 02:34
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Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой
15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке …
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16 февраля 2018, 03:42
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В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри
6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что …
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7 февраля 2018, 05:05