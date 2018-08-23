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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой 
23 августа 2018, 12:58
Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Плохая погода искусству не помеха: несмотря на дождь, в среду, 22 августа, в  Струковском саду в Самаре открылся  фестиваль «Пластилиновый дождь». Артисты и гости переместились под крышу летней  эстрады.  Напомним, что фестиваль уличного искусства в этом году продлится в  областной 
23 августа 2018, 12:28
Самара займет миллиард

Самара займет миллиард

«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть 
16 августа 2018, 11:25
Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет 

19 августа 2018, 11:29
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.

По информации Департамента финансов и экономического развития администрации 
6 августа 2018, 12:02
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов. 

Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора 

10 апреля 2018, 02:34
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
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