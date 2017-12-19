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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли 

15 декабря 2017, 10:15
Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла 

22 ноября 2017, 09:07
Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Минприроды пообещало ликвидировать к 2025 году 300 мусорных свалок по всей России. Полигоны будут закрывать в рамках проекта «Чистая страна». В настоящее время ведомство ищет подрядчиков для рекультивации свалок. Переговоры идут, в частности, с заводами по утилизации химического оружия. По 

31 августа 2017, 01:01
В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
 
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти 
26 июля 2017, 10:36
Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Самарская область вошла в общероссийский топ-3 регионов по количеству выявленных несанкционированных свалок, наряду с Тулой и Татарстаном. Активно бороться с нарушениями взялись члены Общероссийского народного фронта, привлекая представителей власти и общественности. Сейчас из 400 с лишним точек в работе половина.

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3 июля 2017, 12:08
ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка

Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
26 июня 2017, 04:17
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан

Жители Автограда, проживающие по улице Свердлова в районе 1-го квартала, опасаются за себя и безопасность своих детей. Всему виной стала стая бездомных собак, которые обосновались в районе пару недель назад.

По словам горожан, эти собаки очень агрессивные, постоянно грызутся 
18 июня 2017, 03:40
В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

Самарское отделение ОНФ завтра, 20 мая, в День Волги, запускает Volga-квест по поиску новых несанкционированных свалок.
Всем гражданам, кто найдет, сфотографирует и занесет «сигнал на интерактивную карту свалок», обещают гарантированный подарок.
В День Волги логичнее всего искать свалки на берегах 
19 мая 2017, 07:01
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
 
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
16 мая 2017, 07:01
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