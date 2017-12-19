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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09
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Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз
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15 декабря 2017, 10:15
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Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018
Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
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15 декабря 2017, 10:06
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В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки
В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла …
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22 ноября 2017, 09:07
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Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия
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31 августа 2017, 01:01
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В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти …
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26 июля 2017, 10:36
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Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора
Самарская область вошла в общероссийский топ-3 регионов по количеству выявленных несанкционированных свалок, наряду с Тулой и Татарстаном. Активно бороться с нарушениями взялись члены Общероссийского народного фронта, привлекая представителей власти и общественности. Сейчас из 400 с лишним точек в работе половина.
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3 июля 2017, 12:08
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ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка
Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
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26 июня 2017, 04:17
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В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
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18 июня 2017, 03:40
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В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок
Самарское отделение ОНФ завтра, 20 мая, в День Волги, запускает Volga-квест по поиску новых несанкционированных свалок.
Всем гражданам, кто найдет, сфотографирует и занесет «сигнал на интерактивную карту свалок», обещают гарантированный подарок.
В День Волги логичнее всего искать свалки на берегах …
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19 мая 2017, 07:01
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01