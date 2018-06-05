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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу.  В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями 
5 июня 2018, 09:19
О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

На стадионах российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, собираются ограничить продажу блюд из свинины. Это связано с тем, что начало турнира совпадает с мусульманским праздником Рамадан, пишут федеральные СМИ. Так, из меню VIP-лож исключат горячие блюда из свиного мяса - 

4 июня 2018, 07:00
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона

На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий 

31 мая 2018, 09:03
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).

«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто 
28 декабря 2017, 02:51
На просмотр в «Крылья Советов» приедет Евгений Савин

На просмотр в «Крылья Советов» приедет Евгений Савин

Экс-форвард «Крыльев» Евгений Савин может вновь пополнить ряды самарской команды, сообщает kp.ru. Инициатива пригласить игрока на просмотр принадлежит новому главному тренеру Франсуа Веркотерену. С форвардом общался лично спортивный директор команды Зураб Циклаури.
Ожидается, что нападающий примет участие в тренировке команды 

1 июля 2014, 11:11
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