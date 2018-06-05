Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление …