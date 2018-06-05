|
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
|
5 июня 2018, 11:41
|
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
|
5 июня 2018, 09:47
|
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре
Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу. В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями …
|
5 июня 2018, 09:19
|
О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ
|
4 июня 2018, 07:00
|
«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
|
31 мая 2018, 09:03
|
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года
|
23 мая 2018, 05:04
|
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
|
7 мая 2018, 10:25
|
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей
|
28 декабря 2017, 02:51
|
На просмотр в «Крылья Советов» приедет Евгений Савин
Экс-форвард «Крыльев» Евгений Савин может вновь пополнить ряды самарской команды, сообщает kp.ru. Инициатива пригласить игрока на просмотр принадлежит новому главному тренеру Франсуа Веркотерену. С форвардом общался лично спортивный директор команды Зураб Циклаури.
|
1 июля 2014, 11:11