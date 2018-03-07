|Категория средства размещения
|Категория номеров средства размещения
|Стоимость
|
Категория
"пять звезд"
|высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"
|75310
|высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"
|38280
|иные категории одноместного (двухместного) размещения
|15600
|
Категория
"четыре звезды"
|высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"
|32000
|высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"
|27790
|иные категории одноместного (двухместного) размещения
|10750
|
Категория
"три звезды"
|высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"
|24600
|высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"
|19260
|иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения
|6310
|
Категория
"две звезды"
|номер высшей категории
|7050
|иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения
|4770
|
Категория
"одна звезда"
|номер высшей категории
|4160
|иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения
|2250
|
Категория
"без звезд"
|номер высшей категории
|8100
|иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения
|6270
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары
В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств …
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6 марта 2018, 10:39
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За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник
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6 марта 2018, 10:16
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Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре
Пятизвездочный отель «Лотте», который строится в Самаре на улице Красноармейской, примет первых посетителей 1 мая. Об этом стало известно во время визита в регион заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.
«Сегодня строительные работы здесь идут ударными темпами. Есть и готовые номера, …
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22 февраля 2018, 09:11
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Самара может столкнуться с дефицитом жилья
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21 февраля 2018, 02:26
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Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области
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9 февраля 2018, 10:33
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За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина
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6 февраля 2018, 04:22
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Минстрой уменьшил нормативную стоимость жилья
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24 января 2018, 08:04
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В Самарской области начали дорожать квартиры
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22 января 2018, 09:00
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Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам
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25 октября 2017, 01:19
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Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию
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17 октября 2017, 09:37