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Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре

Пятизвездочный отель откроют 1 мая в Самаре

Пятизвездочный отель «Лотте», который строится в Самаре на улице Красноармейской, примет первых посетителей 1 мая. Об этом стало известно во время визита в регион заместителя председателя правительства России Виталия Мутко.

«Сегодня строительные работы здесь идут ударными темпами. Есть и готовые номера, 

22 февраля 2018, 09:11
Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Уже в этом году покупатели квартир в Самаре могут столкнуться с дефицитом жилья в новостройках. При этом цены на такую недвижимость начинают расти. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде других регионов страны, в том числе и в Москве. Почему это 

21 февраля 2018, 02:26
Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области

Только одна команда-участница ЧМ-2018 будет базироваться в Самарской области

FIFA озвучила информацию о том, где будут проживать команды-участницы ЧМ-2018 во время проведения игр. Из списка следует, что в Самарской области будет базироваться только сборная Швейцарии. Она расположится в отеле «Лада-Резорт» в Тольятти. Поддерживать свою физическую форму игроки будут на 

9 февраля 2018, 10:33
За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

Самарастат опубликовал очередной отчет о ценах на продукты в регионе. Сильнее всего подешевела гречка – на 4%. В конкретных цифрах ее стоимость составляет 43 рубля 85 копеек за килограмм. Огурцы и карамель потеряли в цене 1,1%. На 1% снизилась стоимость 

6 февраля 2018, 04:22
Минстрой уменьшил нормативную стоимость жилья

Минстрой уменьшил нормативную стоимость жилья

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилья, установленная федеральным министерством строительства на 1 квартал 2018 года, составила 37 тысяч 800 рублей - это на 470 рублей ниже предыдущего значения. Однако для Самарской области она не изменилась. При этом норматив, прописанный 

24 января 2018, 08:04
В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры

В Самарской области начали дорожать квартиры. Согласно опубликованному отчету регионального фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), в декабре 2017 года средняя цена квадратного метра «вторички» в городских округах составила 45 тысяч 553 рубля. По отношению к ноябрю она выросла на 1 

22 января 2018, 09:00
Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам

Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам

337 гостиниц, отелей и других "средств размещения" получили свидетельства о классификации, сообщили в правительстве Самарской области.  К размещению болельщиков ЧМ-2018 готовы 12 тысяч 600 номеров. Еще 195 номеров появятся в первой в Самаре гостинице категории «пять звезд», которую строят в 

25 октября 2017, 01:19
Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

В ночь на 17 октября экстренные службы Самары девять раз выезжали по сообщениям о заминировании. По всем адресам находились гостиницы. Силовики проводили эвакуацию.

Один из очевидцев выложил в социальной сети фото, сделанное в районе площади Революции. «Куйбышева, 113-115. Одна 
17 октября 2017, 09:37
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