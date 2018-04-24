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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

В Самаре названы футболисты, которые нанесут первый удар по мячу перед началом матча на стадионе «Самара Арена», который состоится 28 апреля. Это ветераны ФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Напомним, в субботу на новом поле для 

24 апреля 2018, 04:18
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных  организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней 
24 апреля 2018, 09:45
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
Региональный оператор

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит

Напомним, о намерении привести в порядок многоквартирные дома, расположенные вдоль гостевых  туристических маршрутов, в рамках подготовки  Самары к проведению чемпионата мира по футболу за счет заемных средств было заявлено еще в феврале. Сначала фонд пытался взять кредит в 1 миллиард 

13 октября 2017, 03:55
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
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