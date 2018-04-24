Самарский областной фонд капремонта объявил еще один тендер по поиску банка, который сможет предоставить кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Максимально возможная ставка - 12,25 процента годовых. Деньги организация берет на три года. Банк при этом заработает более 47 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», после серии неудачных тендеров фонд смог заключить уже четыре контракта на получение ссуд от 50 до 300 миллионов рублей, всего - на 750 миллионов. Кредитные линии открыты на периоды от года до трех лет. Диапазон ставок - от 11 до 13,25 процента. Обслуживание займов обойдется ФКР почти в 135 миллионов рублей. Во всех удачных для него торгах на конкурс выходил только один банк, другие не заинтересовались предложением. Ранее сообщалось, что общая сумма кредитов на проект должна составить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом выплачивать проценты собираются за счет бюджетных средств, а сам заём - из платежей жителей области.
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