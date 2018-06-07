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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
«Стена чемпионов» откроется в Самаре

«Стена чемпионов» откроется в Самаре

Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары 

7 июня 2018, 07:31
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали 
5 июня 2018, 09:58
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические 
25 мая 2018, 02:13
Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.

Подрядчиком выступило  ООО «НПФ «XXI Век». Работы 

24 мая 2018, 10:44
Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.

Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с 
3 ноября 2015, 05:36
Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»

Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары проверила обстоятельства массовой драки 30 января 2015 года. В итоге возбуждены два уголовных дела в связи с причинением вреда здоровью двум несовершеннолетним. Выяснилось, что дерущиеся состояли в неких молодежных неформальных группировках.

Были проведены заседания, где заслушали 

19 февраля 2015, 12:13
Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник полиции Николай Турбовец сообщил новые подробности дела о массовой драке в парке Щорса. В ней участвовали футбольные фанаты.

«Две молодежные группы, одни себя называют «Уайт кингз», другие – «Викинги», 
6 февраля 2015, 11:36
Полиция Самары: возраст участников массовой драки в парке Щорса - от 15 до 18 лет

Полиция Самары: возраст участников массовой драки в парке Щорса - от 15 до 18 лет

В массовой драке в парке Щорса приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет, сообщили в областной полиции. Как уже сообщала «ТЕРРА», в результате 30 января в больницу поступили двое подростков с травмами головы.
5 февраля 2015, 04:24
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