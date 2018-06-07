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В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре
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7 июня 2018, 12:03
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
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7 июня 2018, 09:39
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«Стена чемпионов» откроется в Самаре
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7 июня 2018, 07:31
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
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30 мая 2018, 11:01
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Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары
В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская …
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25 мая 2018, 05:48
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Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени
В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические …
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25 мая 2018, 02:13
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Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре
В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.
Подрядчиком выступило ООО «НПФ «XXI Век». Работы …
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24 мая 2018, 10:44
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Участники массовой драки подростков в парке Щорса останутся на свободе
Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум 16-летним парням. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сверстников они отделались четырьмя годами условно.
Напомним, в январе в побоище участвовало примерно 20 человек. В результате в больнице оказались двое несовершеннолетних. Один с …
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3 ноября 2015, 05:36
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Участников драки в парке Щорса в Самаре вызывали «на ковер»
Прокуратура Железнодорожного района г. Самары проверила обстоятельства массовой драки 30 января 2015 года. В итоге возбуждены два уголовных дела в связи с причинением вреда здоровью двум несовершеннолетним. Выяснилось, что дерущиеся состояли в неких молодежных неформальных группировках.
Были проведены заседания, где заслушали …
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19 февраля 2015, 12:13
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Полиция отвергает националистическую подоплеку массовой драки в парке Щорса
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6 февраля 2015, 11:36
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Полиция Самары: возраст участников массовой драки в парке Щорса - от 15 до 18 лет
В массовой драке в парке Щорса приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет, сообщили в областной полиции. Как уже сообщала «ТЕРРА», в результате 30 января в больницу поступили двое подростков с травмами головы.
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5 февраля 2015, 04:24