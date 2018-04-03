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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

С 12 февраля в Самаре начались проводы русской зимы, или Масленичная неделя. С этого же дня стартовали и праздничные мероприятия. По традиции главной площадкой для торжеств станет площадь Куйбышева, и первые развлечения там будут доступны с 16 февраля.

В пятницу на 

13 февраля 2018, 07:41
В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
Певец Дмитрий Хворостовский вернется на российскую сцену в конце октября

Певец Дмитрий Хворостовский вернется на российскую сцену в конце октября

Об этом стало известно от организаторов выступления.

29 октября Дмитрий должен дать концерт в Государственном Кремлевском дворце совместно с латвийской певицей Элиной Гаранчей (меццо-сопрано). Билеты можно купить в кассах, ситуация остается прежней, рассказала Евгения Ильичева, PR-директор Русского шоу-центра.
22 июля 2015, 03:27
В Китае хор из 80 человек провалился под сцену

В Китае хор из 80 человек провалился под сцену

Чрезвычайное происшествие произошло в Китайской провинции Гуйчжоуa (г. Бицзе). Во время генеральной репетиции в местном театре к хору присоединились три опоздавших вокалистки. Видимо, этот добавившийся вес и не выдержали сценические подмостки. В результате произошло обрушение и 80 хористов буквально за 
12 мая 2015, 05:07
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