В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.
«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота - 26 метров, площадь - 135 квадратных метров. Размеры экрана – 9 х1 6 метров. Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля. На территории площади им. Куйбышева смогут разместиться около 20 тысяч человек», - сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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