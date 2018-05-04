В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый деньг на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей части дорог планируется использование раствора воды и специального шампуня.
«Наша задача – с применением моющего средства удалить битумные пятна и другие загрязнения проезжей части, от которых обычно трудно избавиться только с помощью воды. Экологически безопасным химическим препаратом в июне отмоют все дороги 2-й категории, в том числе улицы, относящиеся к гостевым и туристическим маршрутам, при этом оборудованные системой ливневой канализации. Ее наличие - необходимое условие, поскольку средство нужно полностью смыть с дороги в течение 1 часа», - сообщил Виктор Ненашев, замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии.
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