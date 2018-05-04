4
40
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888888   8888888b.   8888888b.              d888              888      
 888         888  "Y88b  888   Y88b            d8888              888      
 888         888    888  888    888              888              888      
 8888888b.   888    888  888   d88P  888  888    888    888  888  88888b.  
      "Y88b  888    888  8888888P"   `Y8bd8P'    888    888  888  888 "88b 
        888  888    888  888           X88K      888    Y88  88P  888  888 
 Y88b  d88P  888  .d88P  888         .d8""8b.    888     Y8bd8P   888  888 
  "Y8888P"   8888888P"   888         888  888  8888888    Y88P    888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

В Самаре во время ЧМ-2018 по футболу будут тщательно досматривать все посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них запрещенные вещества или предметы. Поэтому корреспонденцию перед отправкой нужно будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, «Почта России» рекомендует клиентам 

3 мая 2018, 09:03
Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 
3 мая 2018, 02:09
До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, 
3 мая 2018, 09:15
Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

Новый спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре

На месте рынка, который располагался на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, появится новый спортивный комплекс. Он получит название «РФЛ Арена» и будет состоять из двух ангаров, в которых оборудуют по два футбольных поля. Об этом сообщает департамент информационной политики 

3 мая 2018, 08:45
1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая в Праздник Весны и Труда на пл. Куйбышева состоится праздничное шествие трудовых коллективов. Они пройдут колонной от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студенческого переулка. Колонна стартует ровно в 11 утра. Вход на трибуны для всех желающих будет свободным. 

27 апреля 2018, 01:45
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх