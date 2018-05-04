В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во …