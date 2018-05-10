В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков на мангале. Если же обстановка осложнится, гражданам могут вовсе запретить посещать леса. Предполагается, что во время мундиаля патрулировать территории помимо сотрудников МЧС также будут добровольные пожарные, лесные инспекторы и волонтеры. В случае чрезвычайных происшествий привлекут и МВД.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре намечено проведение шести матчей.
|
Детский крестный ход пройдет в Самаре
13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено к Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр"
Сбор будет проходить у храма в честь святой …
|
10 мая 2018, 11:58
|
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре
9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал …
|
10 мая 2018, 08:41
|
Судьбу дачи со слонами решат в Самаре
|
9 мая 2018, 10:03
|
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров
В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов …
|
8 мая 2018, 08:00
|
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
|
8 мая 2018, 12:29
|
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
|
7 мая 2018, 09:34
|
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
|
5 мая 2018, 07:28
|
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
|
4 мая 2018, 03:01
|
25 августа в Самаре отменят противопожарный режим
|
24 августа 2016, 04:18
|
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду
|
7 августа 2016, 07:28
|
В России могут ввести налог на шашлыки в лесу
Такая законодательная инициатива появилась накануне. Ее авторы предлагают любителям полакомиться на природе жареным мясом выдавать за пятьсот рублей соответствующие разрешения. Действовать такая лицензия будет три года. Отдельно оговаривается, что от подобных плат можно освободить представителей малочисленных народов северной и дальневосточной …
|
1 октября 2015, 11:10
|
С 1 мая в Самарской области введут особый противопожарный режим
|
30 апреля 2014, 11:20
|
С 1 мая в Самарской области вводится противопожарный режим
|
24 апреля 2014, 06:27
|
В Самаре с 7 февраля введут противопожарный режим
С 7 по 28 февраля 2014 года в Самаре в связи с понижением температуры воздуха и увеличением количества возгораний вводится особый противопожарный режим. Как сообщает региональное МЧС, в условиях холода начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, что и …
|
5 февраля 2014, 04:07