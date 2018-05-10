13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено к Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр"

Сбор будет проходить у храма в честь святой …