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Материалы по теме:

Детский крестный ход пройдет в Самаре

Детский крестный ход пройдет в Самаре

13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено к Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр" 

Сбор будет проходить у храма в честь святой 

10 мая 2018, 11:58
Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре

9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.

Как рассказал 
10 мая 2018, 08:41
Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

Судьбу дачи со слонами решат в Самаре

В Самаре в Музее Модерна 11 мая расскажут о дальнейшей судьбе дореволюционного особняка купца Константина Головкина, расположенного на берегу Волги. Старинная усадьба, известная как «дача со слонами», находится в районе спуска по улице Советской Армии. Долгое время доступ к зданию 

9 мая 2018, 10:03
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 

8 мая 2018, 08:00
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
25 августа в Самаре отменят противопожарный режим

25 августа в Самаре отменят противопожарный режим

25 августа в Самаре закончится противопожарный режим. Соответствующее изменение в действующее положение опубликовала мэрия города. Ограничительные меры в столице губернии были установлены на период с 1 мая по 31 августа. Они предполагают запрет на въезд транспорта и пребывание граждан в 

24 августа 2016, 04:18
В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

В Самаре из магазина украли шашлык, водку и одежду

На днях в Самаре была раскрыта необычная кража.

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Уральской Куйбышевского района города сотрудниками полиции по горячим следам был задержан местный 25-летний житель. Молодого человека подозревают в краже маринованного шашлыка, алкоголя и одежды. 

7 августа 2016, 07:28
В России могут ввести налог на шашлыки в лесу

В России могут ввести налог на шашлыки в лесу

Такая законодательная инициатива появилась накануне. Ее авторы предлагают любителям полакомиться на природе жареным мясом выдавать за пятьсот рублей соответствующие разрешения. Действовать такая лицензия будет три года. Отдельно оговаривается, что от подобных плат можно освободить представителей малочисленных народов северной и дальневосточной 

1 октября 2015, 11:10
С 1 мая в Самарской области введут особый противопожарный режим

С 1 мая в Самарской области введут особый противопожарный режим

3 и 4 классы пожарной опасности уже установлены на территориях муниципальных районов Сызранский, Шигонский и Ставропольский (включая Тольятти). Аналогичные погодные условия, по информации Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидаются на территории всей Самарской области.
30 апреля 2014, 11:20
С 1 мая в Самарской области вводится противопожарный режим

С 1 мая в Самарской области вводится противопожарный режим

В регионе с 1 мая по 14 сентября начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняло правительство области.
На этот период запрещается поджигать сухую траву, находиться в лесопосадке при II и V классах пожарной опасности. Это касается и запрета использования 

24 апреля 2014, 06:27
В Самаре с 7 февраля введут противопожарный режим

В Самаре с 7 февраля введут противопожарный режим

С 7 по 28 февраля 2014 года в Самаре в связи с понижением температуры воздуха и увеличением количества возгораний вводится особый противопожарный режим. Как сообщает региональное МЧС, в условиях холода начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, что и 

5 февраля 2014, 04:07
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