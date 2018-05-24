В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. В частности, оно должно быть включено в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Самарской области. Кроме того, у сообщества не должно быть просроченных налоговых платежей. Всего на казаков выделят более 1 миллиона рублей. Они будут работать на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», в дни матчей мундиаля. Согласно указанным выше расценкам, за эти деньги, например, на каждую игру можно нанимать по 350 казаков на 4 часа работы.
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