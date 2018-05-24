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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала  новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских 

17 мая 2018, 09:18
Волжские казаки больше не будут

Волжские казаки больше не будут "дурачить" жителей Дурасово

Прокуратура обязала станичников освободить для сельчан доступ к притоку реки Чиговая.
Конфликт между казаками и жителями с. Степное Дурасово в Самарской области разгорелся из-за береговой зоны водоёма. Земля рядом с рекой Чиговая находилась в пользовании станичного общества "Клявлинское". В нарушение 

16 мая 2017, 04:56
По Самарской области пройдет «казачий поход»

По Самарской области пройдет «казачий поход»

В Самарской области с 21 по 23 февраля казаки проведут поход по маршруту станица Борская – Самара, анонсирует НИА Самара. Планируется, что казаки проедут на лошадях по снежной целине около 180 километров. На всякий случай конную группу будут сопровождать снегоходы.
11 февраля 2017, 04:58
В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков

В Самаре на получение земли без торгов могут претендовать 29 объединений казаков

На получение земель сельскохозяйственного назначения в аренду без торгов в Самарской области могут претендовать 29 существующих казачьих обществ. При этом их члены должны продолжать следовать традиционному укладу жизни.

Шигонский хутор, который возглавляет советник атамана Волжского казачьего войска Павел Турков, 
17 сентября 2015, 02:36
В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм

В Самаре казакам хотят дать землю для устройства ферм

В Самарской области рассматривается возможность предоставлять казакам в аренду землю сельхозназначения. Предполагается, что ее можно будет использовать для обустройства ферм, минуя при этом обязательную процедуру торгов. С такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы.

Если парламент поддержит идею, закон 
16 сентября 2015, 01:10
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