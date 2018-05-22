Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом В Самаре на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. … В Самаре на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах.