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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
22 мая 2018, 11:50
Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены

Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены

В американском городе Кловис штата Нью-Мексико сегодня, 29 августа, случилась кровавая разборка в совершенно нетипичном для этого месте. По неизвестным причинам в библиотеке произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, из 

29 августа 2017, 02:46
Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки

В среду, 19 апреля, появилось сообщение об эвакуации из детской библиотеки в Самаре. По словам очевидцев, в помещении нашли подозрительную коробку.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы. Из здания, по предварительной  информации, эвакуировали 17 человек.

Коробку осмотрели, 
19 апреля 2017, 03:07
В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина

В честь праздника смеха 1 апреля в Самаре состоится показ комедий Чарли Чаплина, снятых более ста лет назад. Просмотр организуют в кинозале Самарской областной юношеской библиотеки 1 и 2 апреля по адресу: проспект Ленина, 14. Покажут три фильма 1916 года: 

30 марта 2017, 04:25
В Самаре библиотекари откроют «Школу рока»

В Самаре библиотекари откроют «Школу рока»

В пятницу, 2 сентября, в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет однодневная «Школа рока». У входа в учреждение состоятся соревнования по air-guitar (имитация игры на «невидимой» гитаре). В большом зале покажут легендарный концерт группы Queen. Речь идет о 

31 августа 2016, 02:38
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