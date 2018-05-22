В Самаре на период ЧМ-2018 по футболу закроют главный корпус областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. Там в это время будет работать городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. Обслуживать читателей с 6 июня по 17 июля будут только по интернету и в корпусе № 2 на улице Мичурина. Издания со всех фондов библиотеки можно будет заказать в отделе абонемента. Там же предоставят доступ к полнотекстовым ресурсам и библиографическим базам данных и каталогам.
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом
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22 мая 2018, 11:50
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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Криминальное чтиво: При стрельбе в американской библиотеке двое погибли, четверо ранены
В американском городе Кловис штата Нью-Мексико сегодня, 29 августа, случилась кровавая разборка в совершенно нетипичном для этого месте. По неизвестным причинам в библиотеке произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, из …
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29 августа 2017, 02:46
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Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки
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19 апреля 2017, 03:07
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В Самаре состоится бесплатный показ фильмов Чарли Чаплина
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30 марта 2017, 04:25
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В Самаре библиотекари откроют «Школу рока»
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31 августа 2016, 02:38